Gyáli Mikulás: több milliós ajándékkal lepte meg magát a polgármester

Jutalmat kapott több gyáli intézmény is: az önkormányzat és a polgármesteri hivatal a járulékokkal együtt bruttó 48 millió forint jutalmat osztott ki. A városi könyvtár, több bölcsőde és óvoda és a városi egészségügyi központ – járulékokkal együtt – összesen 98 millió forint jutalomban részesült. A már említett városüzemeltetési kft. pedig összesen 23,6 millió forint jutalmat kapott - írta a lap.

A lap írásban és telefonon is megkereste a polgármestert és hivatalát, egyelőre azonban nem érkezett válasz arra, mi indokolta ezt a lépést. Megjegyzi a lap egyúttal, hogy a polgármester a saját magának adott pénzen kívül több más személynek is jutalmat osztott ki. A portál és a testületi határozat szerint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Zsigovits Gábor bruttó 1,32 millió forintot kapott. A Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Horváth Gábor bruttó 882 ezer forint jutalomban részesült.

A telex.hu hírportál és a városi honlapra feltöltött anyag szerint a fideszes vezető saját hatáskörben rendelkezett arról, hogy bruttó 4,188 millió forintos jutalmat kapjon. Pápai Mihály ezt a veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet révén tehette meg. A dokumentum alapján a települések vezetőinek nem kell konzultálniuk a képviselő-testülettel. Ez egyébként túlnyomó részt fideszes tagokból áll sok-sok ciklus óta. A városvezető a saját Facebook oldalára feltett video üzenetében is bejelentette a jutalmazásokat, azért többers számban, mert más önkormányzati cégvezetők is kaptak "pénzben kifejezett elismerést".

Bruttó 4 millió 188 ezer forint jutalmat ítélt meg magának Gyál polgármestere, élve a veszélyhelyzet lehetőségével, amely alapján a települések vezetői önálló hatáskörben hozhatnak határozatot – írta a telex.hu. Az adományozásról a település honlapja is beszámolt a testület határozatában.

