Ha még az árstopot is kivezetik, végképp elszáll a családi nagybevásárlás ára?

A Privátbankár.hu Árkosár-felmérsének 15 éves történetében még sosem mértek akkora éves élelmiszer-áremelkedést, mint szeptemberben - egyebek mellett erről is kérdezték munkatársunkat, Gáspár Andrást az ATV Start csütörtöki műsorában. Ráadásul semmi sem utal arra, hogy a hónapok óta 30 százalék fölötti éves árindex a közeljövőben csökkenjen. Főleg úgy, hogy egyre gyakrabban merül fel az élelmiszerárstop kivezetése. Ha az egyelőre október 1-jéig érvényben lévő intézkedést megszüntetnék, leginkább azok járnának rosszul, akik főként az árstoppal érintett termékeket vásárolják - akiknek viszont ezek mellett sok más élelmiszer is bekerül a kosarába, nem feltétlenül tapasztalnak majd összességében jelentős áremelkedést. Jelenleg ugyanis gyakorlatilag rá vannak kényszerítve a kereskedők arra, hogy az érintett termékeken képződő veszteségeket más termékeken hozzák be - ha nem lesz árstop, ez a kényszer kikerülhet a többi termék árából.

Az árstop esetleges kivezetésének időzítéséről és módjáról még nincs információ, de ha lesz ilyen bejelentés, az ideiglenes áruhiányt okozhat az érintett termékeknél - véli Gáspár András. Az utolsó pillanatig megpróbálnak majd bespájzolni a vásárlók az áremelés előtt az árstopos árukból - mondta.

Ami a kilátásokat érinti: az idén biztosan más lesz a karácsony, mint az elmúlt években, évtizedekben megszoktuk. A tartós fogyasztási cikkek árának emelkedése miatt "szegényebb lesz a Jézuska", a jelentős élelmiszár-emelkedés miatt az ünnepi ebédek is szerényebbek lehetnek. Fázni talán nem fogunk, de az energiaszámlák is jóval magasabbak lesznek - anyagi szempontból tehát jóval nehezebb karácsony vár ránk, véli Gáspár András.

A műsort alább tekintheti meg - vendég volt még Harsányi Péter, a Növekedés.hu vezető elemzője, a műsorvezető Kárász Róbert: