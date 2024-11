Ha nem az olaj, akkor az adóemelés miatt drágul az üzemanyag

Heti rendszerességgel jelentkező sorozatunkban, legutóbb a forint gyengélkedésére hívtuk fel a figyelmet, ami áremelkedést eredményezhet a magyar piacon. Úgy tűnik, az elmúlt napokban ugyan a drasztikus drágulást megúsztuk, ám az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint a nemzetközi folyamatok továbbra sem az árcsökkenés felé mutatnak.

Ha az uniós árakat megnézzük, akkor a Weekly Oil Bulletin adatai szerint a magyar benzin relatív szinten mindenképpen olcsóbb lett. A rangsorban ugyanis ezúttal két helyet javítottunk, így most már csak hét olyan ország van, ahol alacsonyabb átlagárat találunk, mint Magyarországon.

Mindez azzal járt, hogy a régióban is előreléptünk egy helyet. Az európai szinten is messze legolcsóbb Bulgária mellett Lengyelországban, Csehországban és Romániában alacsonyabb a benzin ára, mint nálunk.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) havi összehasonlítása szerint – amelyet szintén az EU Weekly Oil Bulletin adatai alapján készítenek – Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára októberben 597 forint volt, ami 4 forinttal, 0,7 százalékkal alacsonyabb volt a szomszédos országok 601 forintos átlagértékénél. A régió országaiban az októberi átlagár 582 forint volt, a magyar 2,6 százalékkal, azaz 15 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 12 forinttal nőtt a 95-ös benzin átlagára Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is növekedett, 14, illetve 10 forinttal.

A gázolajáraknál, ahogy mindig, most is sokkal rosszabb a magyar helyzet, mint a benzinnél. Ráadásul itt nem is sikerült javítani az uniós rangsorban, így ezúttal is 11 olyan ország volt az EU-ban, ahol alacsonyabb az átlagár, mint nálunk.

Ezek alapján az sem meglepő, hogy a régiós összesítésben sem változott a magyar árak helyezése. Ezúttal is Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniában lehet drágábban tankolni, mint a magyar kutaknál, míg a többi országban a magyarországi szintél olcsóbban lehet dízelt venni.

A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 603 forint volt, ami 2 forinttal, 0,3 százalékkal alacsonyabb volt a szomszédos országok 605 forintos átlagértékénél – olvasható a KSH havi összegzésében. Az 582 forintos régiós átlagárat 21 forinttal, 3,6 százalékkal meghaladta a magyar dízelüzemanyagé. Az előző havi adathoz képest 11 forinttal nőtt a gázolaj havi átlagára Magyarországon. A szomszédos országokban megfigyelt átlagár 12, a régiós pedig 10 forinttal növekedett a szeptemberi adathoz képest.

Nagy esés után kapaszkodik az olaj

A hazai üzemanyagok árát alapvetően három fontos tényező határozza meg. Az egyik az olaj, illetve a finomított termékek ára. Az Európában irányadó Brent érdekesen mozgott a héten, hiszen hétfőn nagyon jelentős eséssel kezdett, elsősorban annak köszönhetően, hogy Irán az előző hétvégi izraeli támadást követően nem helyezett kilátásba újabb ellencsapást. Így a piacokon a háború eszkalációja elkezdett kiárazódni.

Ez a hatás azonban csak időleges volt, hiszen a hét második felében újra emelkedést láthattunk, az olaj ennek köszönhetően ledolgozta a hétfői veszteség jelentős részét. A háttérben továbbra is a közel-keleti feszültség áll, egyes hírek szerint ugyanis Irán újabb támadásra készül Izrael ellen.

További drágulás jöhet a magyar kutakon

Fotó: Depositphotos

A geopolitikai feszültségek mellett a drágulás irányába hatott, hogy Kínából olyan makroadatok érkeztek, amelyek a gazdasági növekedés beindulására utalnak. Ugyan a pénteki amerikai munkaerőpiaci adatok ellentmondásosnak is nevezhetőek, hiszen a vártnál sokkal kevesebb új munkahely keletkezett az Egyesült Államokat sújtó hurrikánok miatt, ám ennek köszönhetően az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed az idei évre várt összesen 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésnél akár többet is vághat. Ami a gazdasági élénkülést segítené, így támogatná az olajkeresletet is.

A magyarországi árak emelkedésének irányába hat, hogy a forint a dollárral szemben tovább gyengült a héten. Pénteken immár a 376-os szint közelében mozgott a keresztárfolyam, ami miatt növekedhetnek az importárak.

Jön az újabb adóemelés

Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor januártól újabb adóemelésre készülhetünk. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) a hét elején adott ki figyelmeztetést, amely szerint a következő években több adóemelésre kell számítani, amelyek értelemszerűen drágítják az üzemanyagokat. Úgy tűnik, hogy az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretében a benzinkutaknak a 2023-as értékesítéseik után jelentősen magasabb adót kellene fizetniük.

Az FBSZ szerint a törvény 2019-es életbe lépésekor az adó literenként 1,05 forint volt, most 11 forint, de a fizetési kötelezettség most tervezett megemelésével a 2023-as forgalom után, literenként már 17,45 forintot, majd a 2027-es után pedig 32,6 forintot kellene fizetni. A szakmai szervezet szerint mindez nemcsak a lakosság pénztárcáját terheli majd, de ismét nehéz helyzetbe hozhatja a kisebb benzinkutakat is.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő heti prognózisa szerint a következő napokban mind a gázolaj, mind a benzin esetén kisebb áremelkedésre érdemes készülni. A várható néhány forintos drágulás ugyanakkor nem lesz olyan mértékű, ami miatt érdemes megrohamozni a kutakat.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.