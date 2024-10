Habony Árpád átvette a debreceni és a nyíregyházi kaszinót is

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A debreceni és a nyíregyházi kaszinó koncessziós engedélyéről is döntöttek, de még a 2026-os választás előtt jöhet egy fordulat.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága éppen a nyáron hosszabbította meg a debreceni és a nyíregyházi kaszinó koncessziós jogát. Lapunk írta meg, hogy a debreceni egység koncessziós engedélye július 29-én, a nyíregyházié pedig augusztus 5-én lejárt, de a hatóság 2026. január 31-ig meghosszabbította, így nyugodtan mehet tovább a játék. Nagy volt a csend a hosszabbításról, ami akár azt is jelenthette volna, hogy az Orbán-kormány a jövőben már másnak szánja az értékes zsetonokat, magyarul, Szima elveszítheti a kaszinóit. Ez végül a hosszabbítás után következett be.

A debreceni és a nyíregyházi kaszinók koncessziós jogát birtokló cégeknek eddig Szima Gábor, ismert debreceni nagyvállalkozó volt a tulajdonosa, de szeptember 30-a óta a Cívis Grand Casino Kft.-nek és az Onyx Casino Kft.-nek már a Habony Árpádhoz tartozó Enter-TNMNT Invest Zrt. és a Garancsi Istvánhoz köthető Garinvest Zrt. a közös tulajdonosa, így már ők rendelkeznek a koncessziós joggal. Az Onyx és a Cívis Grand az Aranybónusz Kft. leánycégei, ebben a társaságban is közösen vették át az üzletet, de Habony Árpád szavazati joga meghaladja az 50 százalékot. Az üzlet egyúttal azt is jelenti, hogy a grandcasino.hu online kaszinó szintén az övék lett.

Habony Árpád és Garancsi István cégei átvették Szima Gábor debreceni és nyíregyházi kaszinóit – derül k i az Opten adatbázisából. Ezzel a két nagyvállalkozónak közösen már hét kaszinója van, hiszen az öt budapesti egység is hozzájuk tartozik. Ez a törvényi maximum. A koncessziós törvény eredetileg úgy szólt, hogy legfeljebb öt kaszinónak lehet azonos a tulajdonosa, de ezt az Orbán-kormány menetközben átírta hét kaszinóra. Garancsi István ugyanakkor egy másik cégén keresztül a soproni kaszinóban is kisebbségi tulajdonos.

