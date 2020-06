Hamarosan kiderül, drágította-e a járvány a megélhetést

Több statisztikai adat is megjelenik a következő héten, köztük a májusi infláció, az áprilisi ipari termelés részletes és az áprilisi külkereskedelmi forgalom előzetes adatai.

Kedden a fogyasztói árak májusi adata mellett a külkereskedelmi forgalom áprilisi előzetes mérlegét közli a KSH. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Márciushoz képest az élelmiszerek ára a megszokottnál nagyobb mértékben 1,4 százalékkal nőtt, amiben a koronavírus-járvány hatásai is szerepet játszhattak. A járműüzemanyagok ára a jelentősen visszaeső olajárak következtében 16,4 százalékkal csökkent egy hónap alatt.

