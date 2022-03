Hatalmas robbantás volt egy Harkiv melletti légibázison (videó)

Hatalmas robbanás történt Harkiv városában a Twitteren megjelent videók szerint. Ugyan az első hírek szerint az oroszok termobárikus bombát vetettek be, sokkal valószínűbb, hogy egy lőszerraktárat sikerült eltalálniuk. A helyszín a Harkiv mellett Chuguev légibázis, a robbanást még 15 kilométeres távolságból is látni lehetett.

#Ukraine Kharkiv, Ok that’s too much. Seems like very large thermobaric weapon. pic.twitter.com/Ysz6UEXGI0

Szintén a Twitteren terjedő számos videó tanúsága szerint kedd este a korábbinál intenzívebb, rendkívüli bombázás alá vették Harkiv városát az oroszok.

There is an extraordinary bombardment in Kharkiv #Ukraine. Russians are getting really ugly. pic.twitter.com/fxqbP3YsIA