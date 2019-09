Hiába kérdezték a kormányt az orosz kémbankról

Mesterházy Attila, az MSZP országgyűlési képviselője próbált információkat szerezni a Nemzetközi Beruházási bankról két írásbeli kérdés formájában. Egyrészt azt kérdezte, hogy miként halad a Nemzetközi Beruházási Bank székhelyének Budapestre költözése? Hány kolléga érkezett meg a mai napig? Meddig kívánják fenntartani az ideiglenes irodát?

Ezen kívül más, érzékenyebb témákra is rákérdezett Mesterházy Attila, így érdeklődött arról, hogy igaz-e a Nemzetközi Beruházási Bank vezetői júniusi budapesti sajtótájékoztatójukon tett állítása, amely szerint "a magyar fél közvetlenül kezdeményezte" a bank központjának Budapestre költöztetését? Amennyiben igen, a tárca államtitkára miért állította ennek ellenkezőjét a Külügyi bizottság februári ülésén? Azt is szerette volna megtudni, hogy valóban tett-e olyan ígéretet a magyar kormányfő a budapesti amerikai nagykövetnek, hogy a bank nem költözhet az amerikai követség épülete közelébe és a magyar titkosszolgálatok is igen szigorúak lesznek a bankkal?

Varga Mihály pénzügyminiszter (j) és Nyikolaj Koszov, a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) elnöke aláírja a nemzetközi pénzintézet székhelyének áthelyezéséről szóló megállapodást Budapesten, a Pénzügyminisztériumban (Forrás: MTI) Varga Mihály pénzügyminiszter (j) és Nyikolaj Koszov, a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) elnöke aláírja a nemzetközi pénzintézet székhelyének áthelyezéséről szóló megállapodást Budapesten, a Pénzügyminisztériumban (Forrás: MTI)

A kormány részéről Magyar Levente államtitkár felelt arra, bár, ha szigorúak akarunk lenni, akkor inkább úgy kellene fogalmazni, hogy írt a kérdésre, hiszen azokat nem igazán válaszolta meg. Az államtitkár azt írta a képviselőnek, a Nemzetközi Beruházási Bank székhelyének Magyarországra való költöztetéséről a pénzintézet tagállami vezetőkből álló kormányzótanácsa döntött 2018 decemberében. Az államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy a banknak korábban már volt irodája Pozsonyban.

Magyar Levente szerint a bank budapesti székhelyének létrehozása és szervezetének kialakítása során a magyar kormány és a -hatóságok mindvégig a hatályos hazai jogszabályoknak megfelelően és a vonatkozó nemzetközi egyezmények maradéktalan betartásával járta és járnak el. Magyar Levente szerint a bank számára nyújtott kiváltságok és mentességek megfelelnek a nemzetközi gyakorlatnak, azok összhangban vannak a hasonló nemzetközi jogállású intézményeknek biztosított mentességekkel és kedvezményekkel.

A Nemzetközi Beruházási Bankkal (IIB) egyébként tegnap hosszabb cikkben foglalkozott a Privátbankár, annak apropóján, hogy Al Jazeera pánarab hírtelevízió hétfőn részletesen beszámolt arról, hogy „egy orosz kémbank” tartja meg szeptemberben első ülését Budapesten, amely fedőcég hazánkon keresztül igyekszik betörni Európába. Ebben megemlítik, hogy még februárban robbantották ki, hogy a bank elnökének anyja részt vett az amerikai atombomba titkának ellopásában, az apja pedig 12 évig volt Budapesten a szovjet hírszerzés (KGB) főnöke. Azóta már azt is tudjuk, hogy a fedőcég budapesti letelepedéséhez 3,1 milliárd forint magyar közpénzzel járul hozzá a kormány.

Szakértők szerint az IIB Budapestre költözésével az oroszok további hírszerző kapacitásra tehetnek szert Magyarországon, miközben a befektetéseik révén betekintést kaphatna nagy stratégiai magyar vállalatok működésébe. Az Orbán-kormány egyik korábbi, gazdasági területen dolgozó tisztviselője szerint az tűnik igazán kockázatnak, hogy az IIB a Mollal finanszírozási, az OTP-vel pedig együttműködési megállapodást kötött, ezek ugyanis stratégiailag fontos magyar vállalatok.