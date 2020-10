Hihetetlen fordulat: már munkáért könyörögnek az építőipari alvállalkozók

Érezhetően csökkentek a megrendelések az építőiparban és megkezdődtek a beszállítói és alvállalkozói árcsökkentések – érzékeltette a helyzetet Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója. Úgy tűnik, a válságban meghallgatásra talált ez az általa az elmúlt hónapokban több fórumon is sürgetett lépés, amiről ebben a cikkben is részletesen beszámoltunk.

A vezető örömmel nyugtázta, hogy több olyan alvállalkozó is van, aki a járvány előtti sokéves felfutás idején könnyedén hátrébb sorolta a rendelést arra hivatkozva, hogy ki sem látszik a munkából, most gyakorlatilag folyamatosan új megrendelések reményében keresi fel a cégüket, illetve más nagy generálkivitelezőt.

„Megint van verseny, válogathatunk a jelöltek között. Sokuk pénzügyi helyzete most még nem ingott meg a visszaeső megrendelések és a kényszerű árcsökkentés következtében. Ám ha elhúzódik a járvány és a vele járó bizonytalanság, akkor megrendülhetnek.

Arra a kérdésünkre, hogy a fokozódó nyomás miatt megint jellemző lehet-e majd a lánctartozás az ágazatban azt mondta:

Még nincsenek lánctartozások, de... "Jelentősebb lánctartozásoktól nem tartok, ezt szerencsére jól kezeli az évekkel ezelőtt kialakított központi szabályozás, ami a teljesítési igazolások alapján való fizetést írja elő és azt, hogy először az alvállalkozókat kell kifizetnie a generálkivitelezőnek.”

Közben az ÉVOSZ körkérdésben tudakolta a tagvállalatoktól, hogy milyen problémákkal küzdenek. Ebből kiderült, hogy a megkérdezett 400 építőipari kivitelező, tervező vállalkozás 48 százaléka számolt be arról, hogy árbevételük csökkent az első fél évben az előző hat hónaphoz képest, míg 23 százalékuk stagnálást, 29 százalékuk pedig növekedést jelzett. Az is problémát jelent, hogy az építési-beruházási közbeszerzési piacon 2020 első nyolc hónapjában a közbeszerzések száma az előző évi 57 százalékára esett vissza, értékben pedig csak a 76 százalékát éri el.

Súlyos gondok a kkv-knál Nyáron tovább lassult a teljesítésigazolások kiadása és a számlabefogadásoké, mindez az állami, az önkormányzati és a magánmegrendelői körben végzett munkáknál is jellemző volt. Szeptemberben romlott a vállalkozások likviditási helyzete: a mikro- és kisvállalkozói körben nőtt azoknak a száma, akik nem képesek a munkák előfinanszírozására. Ezért az ÉVOSZ továbbra is azt kéri, hogy az állami és önkormányzati szerződéseknél az államkincstár 15 munkanapon belül fizesse ki a számlákat.

A vezérigazgató jónak nevezte az ÉVOSZ által javasolt klaszteresedést és halózatosodást, ami segíthet a kisebb és közepes építőipari cégeknek a fennmaradásban. Gyorsan hozzátette azonban, hogy a Market továbbra is a verseny híve, szerinte nem lenne jó, ha ezek az érdekcsoportok annyira megerősödnének, hogy ezáltal a kelleténél nagyobb mértékben befolyásolnák a versenyt.

Kitérő választ adott arra a felvetésünkre, hogy a lakáspiacon beígért kedvezményes 5 százalékos áfát 15-20 évig fenn kellene tartani, amint azt lapunknak nyilatkozta a héten Földi Tibor, a legnagyobb hazai lakásépítő cég, a Cordia International igazgatóságának elnöke.

Azt viszont elmondta, hogy jobban össze kellene hangolni a költségvetésre rálátó kormány és a szakma elképzeléseit. Bár a lakásfejlesztés csak kisebb szelet a Market bevételeiben, ez a cég is várja a rozsdaövezeti térképet, de nem csupán ezt tartja egyedüli eszköznek a lakáspiac beindításához. A kiszámítható jogi és gazdasági környezet sokkal fontosabb – vélekedett.



Scheer Sándor azzal támasztotta alá a Market jobb pozícióit, hogy közölte: megrendeléseiknek csupán 25 százaléka származik az államtól, a többi a versenyszférában keletkezik. Ennél fogva kevésbé érinti hátrányosan a céget a romló euró/forint árfolyam. Más nagy építőipari kivitelezőknél jóval magasabb ez az arány, így ők nagyobb kockázattal működnek - tesszük hozzá mi.

„Nekik egy-egy projekten akár 3-5 százalékos veszteséget is okozhat a folyamatosan romló árfolyam. A Marketnél az a helyzet, hogy több szegmensben is euróban keletkezik a bevétel, így nagyobb a játékterünk, de mi is rendkívül alaposan figyeljük a pénzpiaci mozgásokat és egyebek mellett árfolyamfedezeti ügyleteket is végzünk.”

A vállalat idénre eredetileg 186 milliárd forintos forgalmat tervezett, s most úgy látszik, hogy mintegy 180 milliárd forint lesz a végösszeg. A nyereségtartalom közel azonos lehet a tavalyival” – mondta a cégvezető. Közölte, hogy Debrecenben kissé lassult a BMW-projekten vállalt feladatuk teljesítése, de a többi építkezések jó ütemben haladnak, sőt a BudaPartnál még előbbre is hoznak egy irodaprojektet.

A koronavírus járvány egyik pozitív hozadékának nevezte, hogy több jelentős piaci szereplő, így a Market is időt kapott arra, hogy átgondolja az üzletmenetet, a szükséges változtatásokat. Legalább 25-30 százalékkal több idő volt a cégépítésre és a feladatok kijelölésére, mint előzőleg, s ezt igyekeztek kihasználni.

„Megértettük, hogy a válságosabb időkben beruházóként is fel kell lépnünk. Ezért hoztuk létre az ingatlanfejlesztői leányvállalatunkat (Property Market) és nem régiben a vagyonkezelő cégünket (Market Asset Management). Ahol mód van rá, ott 10-30 százalékos tulajdonosként beszállunk projektekbe és mellé tesszük a tervezői, fejlesztői és kivitelezői tudásunkat, tapasztalatunkat. Ennek már most látszanak a gyümölcsei.” – fejtegette.

A Market Csoport az elmúlt évtizedben évente 45-50 projektben volt érdekelt, ezek közül 30-32-t egymaga visz, de a járvány miatt most csupán 25-öt. Közel egytucat leányvállalatot tömörít, mind valamelyik fontos alkotóeleme a tervezési-kivitelezési szektornak, így gyakorlatilag nincs ráutalva külső cégekre a kivitelezésben. Ezt a cégmodellt nyugat-európai mintára építette fel. A csoport jelenleg 1200 embert foglalkoztat.