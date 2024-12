Híreket mondunk: kilenc hónap is elég volt a közmédiának 100 milliárd forint elköltésére

Recesszióban a magyar gazdaság és újra egyre magasabb az élelmiszer-infláció, az ország jelentős része napi megélhetési problémákkal küszködik, de van egy terület, ahova megállíthatatlanul ömlik a költségvetési pénz: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), magyarul az állami média. Publikálták az idei harmadik negyedéves mutatókat is. A költségvetéséből egészen elképesztő mennyiségű pénz érkezett szeptemberig: 108,5 milliárd forint. Emlékezetes, hogy sokáig az volt a hír, hogy a közmédia éves szinten 100 milliárd forintot kap.

Most már ott tartunk, hogy kilenc hónap alatt elköltenek ennyit.

És cserébe mit kap a néző?

Megnéztük az M1 híradó 11 órás kiadását. Ebben a következő volt a sorrend:

Több perces anyag arról, hogy Szijjártó Péter és Orbán Viktor a második békemisszióval karácsonyi tűzszünetet szeretne, de az ukránok nem.

A még hivatalba sem lépő Donald Trump tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel a szíriai helyzetről.

Franciaországban lövöldözés volt egy migránstáborban, majd emlékeztették a nézőket, hogy Orbán Viktor nem akar migránsgettókat Magyarországon, míg Brüsszel migránsok tízezreit szeretné Magyarországra költöztetni.

A Nézőpont Intézet szerint a Fidesznek 61 százalékos többsége lenne a parlamentben.

Koncz Zsófia államtitkár szerint a babaváró hitel nagyon népszerű és egész Európa a csodájára jár.

Navracsics Tibor miniszter új fejlesztéspolitát vezet be.

Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő határontúli gyerekeket fogadott a parlamentben.

Minőségi szaloncukrokat vásárolnak a magyarok, főleg epreset és kókuszosat.

Radnai Csaba híreket mond a közmédiában

Fotó: M1 Híradó / YouTube

Lehet, hogy ez után jöttek az ellenzékről szóló hírek, de nem néztük tovább a híradót. A 108,5 milliárd forintból mintegy 55 milliárd forint ment el az anyagjellegű kiadásokra, közel 20 milliárd forint pedig a bérekre. Az egyéb kiadások soron szerepel még 24,5 milliárd forint, így összességében szinte fillérre pontosan sikerült is elkölteni minden pénzt. Az első hat hónap után még 2,8 milliárdos pluszt mutatot a számláló, most mínusz 11 millió forint a mérleg egyenlege.

Változatlanul nagyon sokan dolgoznak az állami médiának. A hiavatalos kimutatás 2063 embert jelez, akik az MTVA-tól kapják a fizetésüket. Persze kellenek is a dolgos kezek, hiszen lassan számolni is nehéz, hogy összesen hány csatornával próbálkozik az MTVA: jelenleg talán nyolc tévécsatorna, és kilenc rádió tartozik hozzájuk, plusz ugye az MTI, amelynek híreit közli szinte az egész hazai sajtó. Ez amúgy apró leépítést jelent, hiszen tavaly nyáron még 2100 felett volt a létszám.

Teljesen feleslegesen, de vannak kereskedelmi bevételei is az MTVA-nak: az értékesítésből 4,3 milliárd forint folyt be. Ez a költségvetési bevételekhez viszonyítva nevetségesen kevés, tehát igazából reklámok nélkül is tudna működni a közmédia. Az állami média reklámfelületeit is a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. árulja.

Persze lehetett sejteni, hogy választási évben ez lesz: tavaly november 21-én fogadta el az Országgyűlés az MTVA 2024-es költségvetését, a büdzsé főösszegét 142 milliárd forintban határozták meg. Jővőre tovább nő a közmédia működtetésére szánt keretösszeg:

a közmédiát működtető MTVA jövőre több mint 165 milliárd forintból gazdálkodhat.

Ez 25 milliárddal több, mint az idei évre előirányozott 140 milliárdos összeg. Így átlagosan napi 452 millió forintból működne a közmédia a 2025-ben.