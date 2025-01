Hogyan vigyáznak ránk a bankok a pénzforgalmi visszaéléseknél?

A digitalizációs folyamatok felgyorsulásával számtalan új visszaélési forma jelent meg az online térben, amely a pénzügyi szektort sem kímélte. Ezen a területen is általánossá vált az internet és az okos eszközök használata, amelyet a bűnözők is kihasználnak. A korábban jellemzően személyes találkozáson alapuló visszaélések egyre inkább elektronikus útra terelődtek. Ezt erősítik a közösségi média felületek is, ahol a csalók személyes kapcsolat nélkül is elérhetik a potenciális áldozatokat. Ezzel párhuzamosan a csalási módszerek egyre kifinomultabbá és nehezebben azonosíthatóvá váltak, így például a megtévesztésen és pszichológiai manipuláción alapuló módszerek mellett megjelentek a személyes hitelesítési és érzékeny fizetési adatok megszerzésére irányuló visszaélések is, amelyek jogosulatlan fizetési megbízásokat eredményezhetnek.

Emiatt – a bankok belső védelmi rendszereinek a fejlesztése mellett – kiemelten fontossá vált az ügyfelek pénzügyi tudatosságának a növelése. Ennek előmozdítása érdekében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2023-ban Ajánlást tett közzé, amely a pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül megfigyelhető visszaélések megelőzésével, észlelésével, megakadályozásával és kezelésével kapcsolatos részletes, technikai szintű elvárásokon és jó gyakorlatként javasolt védelmi intézkedéseken túl kifejezetten olyan iránymutatásokat is megfogalmaz, amelyek az ügyfelek edukációját segítik elő.

Az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó elvárások egységes, figyelem felkeltésre alkalmas megjelenítése érdekében az MNB 2024 tavaszán vezetői körlevelet adott ki, mely előírja, hogy a piaci szereplők rendelkezzenek a honlapjukon olyan aloldallal, ahol az Ajánlásban szereplő egyes tájékoztatási elemek elérhetők témakörök szerinti bontásban. Elvárás továbbá, hogy az aloldal az ügyfelek számára a honlap főoldaláról egységes figyelemfelhívás mellett („Online csalással kapcsolatos információk”), egy kattintással legyen hozzáférhető. A körlevél nyomán végrehajtott ellenőrzések eredményeképp a pénzforgalmi szolgáltatók honlapján már egy helyen, könnyen elérhetően, strukturáltan megtalálhatóak azok az alapvető információk, amelyek a visszaélések elkerüléséhez, azok bejelentéséhez, valamint az aktuális kockázatok kezeléséhez szükségesek.