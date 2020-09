Holnap reggel döntenek a hitelmoratórium jövőjéről

Nagyon hamar eldől a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett hitelmoratórium sorsa, derült ki Orbán Viktor szavaiból a szokásos, péntek reggeli miniszterelnöki interjúból a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Mint Orbán elmondta, szombat reggel ismét összeül a gazdasági operatív törzs, döntést hoznak a hitelmoratórium ügyében. Magát a hitelmoratóriumot Orbán a válsághelyzetben meghozott egyik legjobb döntésüknek titulálta, szerinte az érintett cégek és emberek fele-kétharmada élt vele. Január elseje után sem emelkedik a törlesztőrészlet, de az mindjárt itt van, dönteni kell, hogy folytatódjon-e, illetve mely részében folytatódjon, fejtegette Orbán.

Nagy Katalin műsorvezető ezután feltette a kérdést, hogy hosszú vírusellenes védekezésre kell számítanunk - akkor ennek megfelelően a gazdasági kilábalás is hosszú lesz? Orbán azzal kezdte a válaszát, hogy amíg nincs vakcina, addig védekezés van, védekezésnek kell lennie. Felhozta, hogy Donald Trump szerint október végére, de legkésőbb az év végére meglesz az oltóanyag - Amerikában. Mint mondja, amikor legutóbb beszélt Trumppal, az amerikai elnök azt mondta neki, hogy a vakcinából jut majd Magyarországnak is - de ezt Orbán hiszi, ha látja, hiszen rengeteg ország áll sorban érte. Sok európai kutatásban részt veszünk, sok programba küldtünk pénzt, ezek esetében pedig már nem kérünk, hanem jogaink vannak az oltóanyagra.

A gazdaság állapotáról optimistán szólt Orbán. Azt mondta, a helyzetben látja az esélyt is, mert a járvány előtt, januárban, itthon 4 millió 458 ezren dolgoztak, augusztusban pedig 4 millió 513-man - az áprilisi mélyponthoz képet a nyolcadik hónapban 144 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma.

"Ismét munkaerőhiány lesz Magyarországon, ezzel küszködünk"

- vázolta fel a jövő egy fokkal édesebb problémáját a miniszterelnök.

Budapest, SZFE

Orbán aztán arra mutatott rá, hogy van egy speciális, budapesti probléma: a turizmus. A magyar fővárosban a vendégéjszakák aránya 90 százalékban külföldi, ezzel Budapest elég egyedülálló helyzetben van, mert Orbán elmondása szerint Párizsban például a vendégéjszakák 50-60 százalékát a belföldi turisták adják, és Rómában is 50 százalékos az arányuk. Itthon viszont nincsenek a magyarokra szabott turisztikai Budapest-kampányok, speciális ajánlatok. A miniszterelnök ezután azt mondta, arra biztatná a budapestieket, az önkormányzatokat, hogy váltsanak üzleti modellt, indítsanak egy speciális Budapest-programot, mert csak külföldiekre alapozva már nem tartható fent a fővárosi turizmus.

"2021 sem lesz jobb, Budapest szenvedni fog"

- mondta.

Az interjú búcsúzásképp érintette a 14 éves őszödi beszédet, és meg nem nevezve ugyan, de az SZFE-tüntetéseket is. A műsorvezető készséges asszisztálásával Orbán párhuzamba állította a Gyurcsány Ferenc bukását elindító hangfelvételre kirobbant tüntetéseket, és az SZFE-s hallgatók egyetemfoglalását. Orbán felidézte, hogy Gulyás Gergely miniszter szerint az egyetemisták nagy szerencséje, hogy most nem Gyurcsány a miniszterelnök, hiszen akkor most ők lennének úgy szétverve, mint anno a demonstrálók. Orbán, aki a nyolcvanas években fiatal ellenzéki politikusként még arról beszélt, hogy ha másképp nem megy, akkor alkotmányon kívüli eszközökhöz kell nyúlni a tilktakozásokkor, most az alkotmányon kívüli eszközök ellen intett: azt mondta, ha balhé van az országban, akkor nem lesz kiszámítható a gazdaságpolitika. Vagyis a mindennapi életünk sem.