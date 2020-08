Horvátországban ahhoz képest, mennyi turista van, a fertőzöttek száma nem nagy

Horvátországban ismét második egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma - derült ki a válságstáb csütörtöki közleményéből. Szlovéniában is nőtt a napi új esetek száma.

Az elmúlt egy hétben Olaszország és Ausztria is szigorított Horvátországgal szemben. Csütörtökön pedig Németország jelezte, hogy két régiót, Split-Dalmát és Sibenik-Knin megyét "vörös listára" helyezte. Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.

Vili Beros egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén elmondta: az esetek számának emelkedése egyelőre nem terheli túl az egészségügyi ellátórendszert, mert a vírus főleg a fiatalok körében terjed, akiknek enyhék a tüneteik. Hozzátette: ahhoz képest, mennyi turista érkezett az országba, a fertőzöttek száma nem is olyan nagy.

A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők.

Horvátországban a testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 255-el nőtt, és elérte a 7329-et a fertőzöttek száma. Szerdán még 219 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Nem történ új haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 168 maradt. A betegek közül 127-en vannak kórházban, közülük tizenegyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1689 fő, a legmagasabb a járvány kezdete óta.

