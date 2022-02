Idén is megizzadnak a hazai hotelek a bevételért

Budapest ugyan lassan javulóban van és segíthet kicsit az előrehozott vizes világbajnokság, de összességében további szenvedés vár a hotel szektorra. Hihetetlenül megnőttek az üzemeltetési költségek az energiaárak, az alapanyagok és a munkaerő árának növekedése miatt - mondta munkatársunk, Mester Nándor a Trend fm Reggeli monitor című adásában.

Kapcsolódó cikk Budapest rendezi idén a vizes világbajnokságot Fukuoka helyett A japán város visszalépett, így Budapest rendezi a vizes világbajnokságot.

Van néhány jó jel, például új nyugati célpontokról lehet ismét Budapestre repülni, elkészül egy-két felújított szálloda és új felújításokat is bejelentettek, ezen kívül a Hilton is nyit egy újabb egységet jövőre - sorolta a friss híreket. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy leginkább a vidéki, főleg Balaton környéki építkezések haladnak ütemesen, másutt késleltetik a kezdést vagy tulajdonosváltás lehet akár már idén amiatt, hogy a befektetőknek már elég alacsony az adott hotel ára ahhoz, hogy közbelépjenek.

A szállodák üzemeltetői viszont abban reménykednek, hogy a belföldi vendégek a kormány által most sok családra ráengedett pénztömeg egy részét náluk fogják elkölteni.

Kiemelte még, hogy a hotelpiacot is érintik az irodapiacon zajló változások. Már van egy olyan nagy fejlesztő, aki az eredetileg csak irodákat tartalmazó, még építés latt lévő ingatlanában egy szállodát is kialakít. Irodáhazak egyébként alig épülnek, az előkészített projektek zömét tovább tolják - fűzte hozzá.

