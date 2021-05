Így elfogadják az oltásunkat külföldön

Egyelőre nincs egységes szabályozás a vakcinaigazolványokra, így az egyes államok maguk döntik el, hogy milyen paraméterek alapján léphetnek be az országba a külföldiek – emlékeztet az Okosutas.hu. A szakportál mint írja, a magyar állampolgárok az első oltásuk után kapják meg a vakcinaigazolványukat, ezt azonban vagy elfogadják más országok vagy nem.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Horvátországba például kevés a védettségi kártya, a papíralapú oltási igazolvány is szükséges az országba történő belépéshez. Rajtuk kívül Görögország is jelezte, ők is kérik az igazolást az országba való belépéskor, ráadásul angol nyelven.

Problémát vet fel tehát, hogy nem kötelező elfogadnia egyetlen államnak sem a magyar nyelven kiállított papírt. A védettségi igazolvánnyal két gond van – írja az Okosutas.hu. Az egyik, hogy nincs rajta az oltás típusa, a másik, hogy a második oltás dátuma sem. Bár már letölthető az EESZT applikáció, de az appos igazolványon sincs más információ, ráadásul csak magyarul van meg. Ha itt az adatokat kiterjesztik, akkor nem lesz más teendő.

Az oltási igazoláson minden adat megvan, de csak magyarul. Ezt kell valahogyan angolosítani, amit kétféleképpen tehetünk meg. Az egyik út – írja a szakportál –, hogy veszünk a patikában egy oltási könyvet, és bepecsételtetjük az oltás típusát és idejét. Ez viszonylag egyszerű, ha a második oltásra visszük a kiskönyvet. A másik megoldás a kétnyelvű igazolás.

Kik állíthatják ki az igazolást?

A Turizmus.com a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatására hivatkozva írta meg, hogy az angol nyelvű igazolásnak a személyes adatok mellett a vakcina típusát, sorszámát, és a két oltás dátumát is tartalmaznia kell.

Az angol nyelvű igazolást az oltóorvos (tehát az oltóközpont, illetve az oltópont orvosa, vagy a háziorvos) állítja ki és hitelesíti az oltásnál kapott, magyar nyelvű igazolása alapján, tehát nem kell hiteles fordítást készíttetni.

Az angol igazolás megszerzésének külön költsége nincs, és az oltások beadása után, visszamenőleg is igényelhető a háziorvosnál, illetve az oltóközpontban.

A hivatalos, angol nyelvű űrlapot innen lehet letölteni.