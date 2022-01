Ismét megtámadták a Fertő-tó szétrombolásáról szóló közbeszerzést

Mint írják, a kiírásban a környezetvédelmi engedélyekben szereplő adatoknál is nagyobb méretek vannak megadva bizonyos elemekre, sőt, olyan épületek is felbukkantak benne, amelyekre egyáltalán nincs engedélye az állami cégnek. A Greenpeace ezért ismét megtámadta a közbeszerzési pályázatot, és továbbra is azt kéri a kormánytól, hogy azonnal állítsa le a súlyosan jogsértő és természetpusztító beruházást, amely ellen most már a Magyar Tudományos Akadémia testülete is felszólalt.

Ahogy azt lapunk is korábban megírta, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. még november végén tette közzé a Fertő tavi vízitelep fejlesztésnek II. ütemére szóló, nyílt és gyorsított közbeszerzési felhívását. Ezt a felhívást az ajánlatkérő december 17-én visszavonta, mert "a potenciális ajánlattevők által feltett sok kérdést nem lehetett határidőben megválaszolni". Decemberben azonban ismét robbant a bomba, ugyanis a visszavont gyorsított közbeszerzés után 24-én újra meghirdette a Fertő tavi vízitelep fejlesztésének második ütemét a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

A Greenpeace szúrta ki, hogy az új tenderkiírás szövegét csak annyiban módosította az állami cég, hogy kivette belőle az előző kiírásban szereplő nyilvánvaló öngólt, azaz az indoklást, hogy azért kell sietni az építkezéssel, hogy az élővilág nehogy visszafoglalja az élőhelyet. Ezen kívül azonban az új kiírás összes többi eleme azonos a korábbival, és ugyanúgy sérti a jogszabályokat, mint az előző.

Mint írják, ez azonban nem minden, mivel még a megkérdőjelezhetó módon kiadott környezet- és természetvédelmi engedélyekben leírtaknak sem felel meg a közbeszerzési kiírás. Az ebben megadott adatok ugyanis jóval túlterjeszkednek az engedélyezett méreteken, szinte minden egyes részelemnek nagyobb a területe, mint ami az engedélyben szerepel, a kiírásban szereplő 26 apartmanház, egy fürdőház és mintegy 150 strandpavilon építésére pedig egyáltalán nincs is engedélye az állami cégnek.

Mindezek miatt a Greenpeace Magyarország Egyesület ismét a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult, azt kérve a testülettől, hogy állapítsa meg a közbeszerzési kiírás jogellenességét, és ennek alapján nyilvánítsa érvénytelennek, és kötelezze az ajánlatkérőt a felhívás visszavonására.