Itt a döntés: a budapestiek is kiszabadulnak hétfőtől!

Megszületett a várva várt döntés a fővárosi korlátozásokat illetően, Orbán Viktor Facebook-videóban jelentette be a hétfőtől érvényes szabályokat.

A felelősségteljes magatartás, a védőtávolság betartása különösen is fontos, ezért arra kéri a polgármestereket, hogy ne vegyék félvállról a kockázatot és külön figyeljenek oda az idősotthonok biztonságára.

A kijárási korlátozást itt is feloldjuk és a főváros mindig két héttel később követi majd vidéket - jelentette be a miniszterelnök.

A délelőtti egyeztetések után kiderült, Budapesten is sikerült letörni a járvány erejét - mondta Orbán Viktor Facebook-videójában. Ezért áttérhetünk a védekezés második szakaszára itt is.

