Itt nézhető élőben a Kormányinfó és az operatív törzs

Kormányinfót tart ma Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az online sajtótájékoztató tervezett kezdési ideje 10:30, de csúszás most is előfordulhat. A Kormányinfó után közvetlenül a vírusinfó jön, azaz az operatív törzs napi sajtótájékoztatója az ország járványhelyzetéről. Az események az M1 alábbi ablakában élőben követhetők:

