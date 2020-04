Járványban is megkapja a Haladás a 300 milliós közpénzt stadionüzemeltetésre

"Ez egy rendkívül gáláns, nagyvonalú felajánlás a kormány részéről, amely kérésemre történt meg. Ennek köszönhetően nem csak, hogy egy fillérjébe nem kerül a városnak a Haladás Sportkomplexum fenntartása, megtakarítja azt a több tízmillió forintot is, amelybe a régi elavult és korszerűtlen stadion fenntartása került." - mondta a vaol.hu -nak a képviselő.

Mint az Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselőjének korábbi nyilatkozatából kiderült, a városnak egy fillérjébe nem kerül így a sportkomplexum, sőt, még néhány tízmilliót meg is spórol.

Néhány héttel a támogatási szándék bejelentése után azonban Magyarországot is elérte a koronavírus-járvány, ez azonban semmin sem változtatott. Legalábbis ez derül ki abból az írásbeli parlamenti válaszból, melyet Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára adott, Ungár Péter, LMP-s képviselő kérdésére, aki azt szerette volna megtudni, mikor kapja meg az egyesület a támogatást.

