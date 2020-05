Jelentés a Balaton partjáról 2. rész: lejárt a kijárási korlátozás, beteg nincs, de a kikötőt és a kempinget vinnék

"Két választásom van. Vagy mennem kell, vagy többet kell fizetnem" - válaszolja a balatonszemesi vitorláskikötő egyik kereskedője arra a kérdésünkre, mit szól hozzá, hogy az állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) eladja a balatoni vitorláskikötők üzemeltetési jogát. Köztük a balatonszemesi Hunyadi József kikötőjét is. Ez elég jó biznisznek tűnik. A 2010 előtt uniós pénzből felújított kikötőben így május elején is száznál több vitorlás ringatózik, az erős észak-, északnyugati szélben ütemesen kolompolnak a felhúzókötelek. Gyönyörű és minden bizonnyal meglehetősen drága hajókról van szó.

A kormányzati indoklás szerint a vitorláskikötők üzemeltetési jogának eladására azért van szükség, mert a koronavírus-járvány miatt a hajózási társaság is veszteségeket szenvedett el. Amúgy a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy nem regisztráltak hivatalosan, teszttel bizonyított fertőzött koronavírusos beteget Balatonszemesen.

"Ha a maga vállalkozásának egyik része nyereséget, a másik veszteséget termelne, akkor melyiket adná el? Mindenki a veszteségeset. Nos, a Bahart pont fordítva csinálja" - értetlenkedik a kereskedő.

Nem lenne meglepődve azon, ha a nyertes pályázó személyét már előre eldöntötték volna, akinek már csak a szerződést kell aláírnia. A kikötő melletti móló népszerű sétaútja a helyieknek és a nyaralóknak is. Tudhatják ezt a kormány tájékoztatási szakemberei is. A kikötőt jobbról is, balról is a kormány plakátjai szegélyezik, amelyek a gazdaságvédelmi akcióterv elemeit hirdetik: bértámogatást adnak a munkavállalóknak, visszaépítik a 13. havi nyugdíjat és a hiteleket sem kell fizetni. Május 4-ig ezeken a plakáthelyeken még a kijárási korlátozásra figyelmeztették a balatonszemesieket. Mire azonban kimerészkedtek ingatlanjaikból a helyiek, addigra az állam már úgy döntött, hogy a kikötőt a jövőben már más fogja üzemeltetni. Erről szóló plakátokat viszont nem találtunk.

A jövőben már a sétahajók és a menetrendi hajózás sem fogja nagyon zavarni a vitorlásokat. Hivatalosan a koronavírus-járvány miatt ugyanis ezek a hajójáratok már nem fognak kikötni Balatonszemesen. A hajóállomáson még a 2019-es menetrendet lehet böngészni. Idéntől viszont marad a hátra arc, a díszkavicsos móló végéről már nem lehet majd családi kedvezménnyel áthajózni Balatonakalira, ellenben a vitorlásokat bárki ingyen megcsodálhatja a szárazföldről. Egyelőre még a pecások is nyugodtan várhatják a nagy fogást, de míg holmi koronavírus-járvány miatt nem figyel oda kicsit az ember, gyorsan változik a jogi helyzet. Tavaly még a Balaton parti önkormányzatok tulajdonában lévő Bahart kikötőjében horgásztak, aztán tőkét emelt az állam a cégben, így már az államé lett a kikötő, mire pedig vége a koronavírus-járványnak, addigra már az új magánüzemeltetőt keresik.

Pörög az ingatlanbiznisz is a faluban. A kikötővel szemben májusban adnak át egy új apartmanházat, a koronavírus-járvány alatt is megállás nélkül építették, hogy a boldog új lakók minél előbb birtokba vehessék. Sokat fizettek érte, egy négyzetméter ára bruttó egymillió forint felett is lehet. Kevés ennél jobb elhelyezkedésű ingatlan van Balatonszemesen. Egy azért még akad. Ez a Hattyú kemping, ami eddig a Bahart tulajdonában volt, és közvetlenül a kikötő mellett található. Szintén a koronavírus-járványra hivatkozva azonban a kormányzati felügyelet alatt működő Bahart úgy döntött, eladja az ingatlant.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy május 15-én megnyitjuk a kempinget, mindenkit várunk szeretettel! A kemping Balatonszemesen, közvetlen a vízparton, a kikötő mellett helyezkedik el pár percre a városközponttól. Balatoni kempingünk családias hangulatú. Saját, homokos, sekély vizű strandja miatt kisgyermekes családoknak is ajánlott - hirdeti magát a kemping.

Ennek a május 15-i nyitásnak egyelőre nem sok jelét látni, ellenben két friss óriásplakátot azért már sikerült felkenni a táblákra: a kormány gazdaságvédelmi akcióterve megvédi a nyugdíjasokat és a munkásokat is. Valóban közvetlenül a vízparton fekszik. A kerítésétől konkrétan 11 lépés után már a Balaton következik. Nem valami drága kempingről van amúgy szó, egy lakókocsis parcella mintegy négyezer forintba kerül egy éjszakára. Az eladás után azonban nem lesz kötelező megtartani a kemping funkciót, egy újabb luxus apartmanház felhúzásával vélhetően gyorsabban megtérülhet a befektetés. Cikkünk első részében pedig arról írtunk, hogy az önkormányzati kassza mintegy 100 millió forinttal lett szegényebb a kormányzati elvonások miatt.