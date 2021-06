Jelentős költségvetési forrásokat, olcsó hiteleket ígért Orbán Viktor a kkv-knak

Két új operatív törzs születik

Lezárul a gazdaságvédelem szakasza, és a gazdaság újraindításának szakasza jön. Két új operatív törzs jön létre - jelentette be a miniszterelnök a Magyarország újraindul! című, a Világgazdaság üzleti napilap által szervezett konferencián szerdán az MTI tudósítása szerint.

Orbán Viktor azt mondta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezetésével létrejön a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter vezetésével pedig a társadalmi élet újraindításáért felelős operatív törzs.

A válságban nincs normativitás, liberális elvek mellett szervezett, konzekvens gazdaságpolitikával nem lehet megoldani egy válságot, mert az megszorításokhoz vezet - érvelt. Hozzátette: el kell térni a szereplők azonos kezelésének elvétől és azokat kell különösen és másképpen kezelni, akik vagy a legtöbbet szenvedtek, vagy legtöbbet tudják nyújtani a válságból történő kilábaláshoz.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyarország újraindításáról szervezett konferencián 2021. június 9-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

6 százalék közelében lesz a jövő évi hiány, 3 százalékot "aligha bírnánk ki"

A költségvetési hiány 8,1 százalék volt 2020-ban, a miniszterelnök megerősítette az ismert előrejelzéseket: idén 7,5 százalék lehet a hiány, jövőre pedig 5,9 százalékot szeretnének, ahogy a 2022-es költségvetés tervezetében is szerepel.

A kormányfő megjegyezte: a 3 százalékos hiányt jövőre nem tartja elérhetőnek, az ugyanis akkora megrázkódtatást jelentene a reálgazdaságnak, amelyet "aligha bírnánk ki". Később azt is mondta: ilyen helyzetben nem lehet választási költségvetést csinálni. Ha "választási költségvetést csinálunk", akkor nem lesz újraindítás, ezért újraindítási költségvetést kell csinálni, ennek a szellemében "nyújtottuk be a 2022-es költségvetést" - mondta.

Kiemelte: Matolcsy György jegybankelnök szerint el kell kerülni a "poszt-covid szindrómát" a gazdaságban is. Ehhez fontos eszköz a teljes foglalkoztatás, amely a járvány utáni bizonytalanság ellen hat, továbbá a hitelmoratórium - fűzte hozzá.

Úgy vélte, a hitelmoratóriumból nem lehet "kiugrani", hanem csak értelmes menetrend szerint lehet kijönni belőle, ezért meghosszabbították szeptemberig, hogy legyen idő megállapodni, milyen változások legyenek. Érthető, hogy a pénzügyekkel foglalkozók és a bankok mielőbb vissza akarnak térni a korábbi hiteltörlesztési rendhez, de óvatos kivezetési forgatókönyv kell, és ez még tárgyalások kérdése - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: az is fontos kérdés, hogy miként térünk vissza a költségvetési egyensúlyhoz, sőt hogyan lehet átfordulni valamikor szufficites költségvetésbe.

Orbán szerint az egészségügyi rendszer jobban teljesít, mint több nyugati országban Orbán Viktor szerint a válságban Magyarországon szinte mindenki helyt állt, nem lehet megnevezni olyan társadalmi csoportot, amely becsődölt volna. Szerinte kiderült, hogy amikor kell, az egészségügyi rendszer jobban teljesít, mint több nyugati országban, az egészségügy megszervezettsége, döntés- és cselekvőképessége megelőzi néhány nálunk gazdagabb országét. Kitért rá: a digitális oktatásra egyik napról a másikra kellett átállni, és senki nem gondolta volna, hogy ez ilyen gyorsan és hatékonyan megy majd. A családok sem csődöltek be, pedig sok szülőnek otthon kellett maradnia a gyerekekkel - véli a miniszterelnök.

Jelentős forrásokat kaphat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Orbán Viktor arról is beszélt: ellensúlyozni kell a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára azt, hogy megszűnik a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja, továbbá azt is, ha a jegybank elkezdi emelni az alapkamatot. Orbán Viktor közölte, a költségvetésnek forrásokat kell biztosítania a kkv-knak, ezeknek a forrásoknak olcsóknak, támogatottaknak, fél százaléknál nem magasabb kamatozásúaknak kell lenniük.

Hozzátette: a Kavosz Széchenyi-kártya rendszere messze a legsikeresebb és legrugalmasabb rendszer, ezen keresztül a kieső NHP-t pótolni lehet. Jelezte, együttműködést szeretne kötni ez ügyben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és jelentős költségvetési forrásokat ajánlana fel a kamarának arra, hogy a kis- és közepes vállalkozásoknak a korábbinál olcsóbb és nem kisebb mennyiségű hitel legyen elérhető.

Önellátás és keleti irányba fordulás jelenti a biztonságot?

Orbán Viktor azt is mondta: a válság után a biztonságra törekvés lesz jellemző a gazdaságban, mindenki biztonságosabb gazdaságot akar, amelyet nem rengethet meg egy olyan válság, amit "most átéltünk". A biztonságra törekvés szerinte azt jelenti, hogy egy járvány elleni védekezésben nem függhetünk másoktól, az önvédelem képességét meg kell teremteni, önellátónak kell lenni védőeszközökből, gyógyszerből és vakcinából akkor is, ha éppen nincs járvány, ehhez a kapacitásnak és a termelésnek meg kell lennie. Fontos, hogy a következő járvány ellen gyorsan ki tudjuk majd fejleszteni a vakcinát, gyorsabb reagálóképességet kell kiépíteni - jelentette ki. Orbán Viktor arról is beszélt: a külkapcsolatokban nem lehet, hogy Magyarország csak a nyugati lábán álljon, a keleti irány is fontos, ez gazdaságpolitikai tény. A világgazdaság súlypontja folyamatosan keletre helyeződik, ehhez nekünk alkalmazkodni kell.