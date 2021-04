Jelentősen megugrott a kórházak adóssága a harmadik hullámban

Év elején még 22 kórház indíthatta nullszaldóval 2021-et a kormány tavalyi 44,8 milliárd forintos apanázsának köszönhetően, de ez már a múlté. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek által jelentett lejárt tartozásállomány összege 2021. március 31-én 35,3 milliárd, ebből 29, 1 milliárd forintot az egészségügyi intézmények termeltek ki. A tartozásállomány a 2021. február 28-i állapothoz képest egyenlegében 7,3 milliárd forinttal nőtt.

Az egészségügyi intézmények 29,1 milliárdos adóssága a járó- és fekvőbeteg szakellátás intézményeinél, az egészségügyi ágazati háttérintézményeknél, valamint a klinikai központtal rendelkező felsőoktatási intézményeknél halmozódtak fel. A 29,1 milliárd forint teljes egészében a szállítókkal-szolgáltatókkal szemben fennálló tartozás, amelyből 0,7 milliárd az államháztartáson belülre irányul.

Érdekes módon most is akad nullszaldós intézmény, és ez nem más, mint a Korányi Pulmonológiai Intézet, de a balatonfüredi Állami Szívkórháznak sincs ebben a pillanatban adóssága, ahogy a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet is ilyen jó helyzetben tudhatja magát.