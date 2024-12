Jellinek Dániel: Nem adom el az Auchant kormányközeli köröknek

Novemberben derült ki, hogy Jellinek Dániel csoportja, az Indotek négy év huzavona után tényleg beszáll a magyar Auchanba, a milliárdos célja, hogy a tulajdonosváltáson átesett cég a harmadik legnagyobb szereplő legyen a szektorban. Azt mondja, öt év múlva is nála lesz a cég – derül ki az üzletemberrel készített telexes interjúból.

Nem tervezem eladni, ahogy nem tervezek tulajdonostársat sem bevonni.

- fogalmazott Jellinek Dániel.

A cégben 47 százalékot vettek és az összes irányítási jog is átkerült hozzá december 1-el. Négy igazgatósági tagból hármat ő jelöl, és a felügyelőbizottságban is többségben lesz. De a francia Auchan anyavállalat tulajdonos marad és 20–25 évig a márkanév sem változik. A nemzetközi beszerzést, informatikát, know-how-t továbbra is igénybe tudják venni.