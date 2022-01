Jó hír az Olaszországba készülő síelőknek: február 1-től nem kell tesztelniük

A COVID előtt a téli sportok turisztikai ágazatának értéke több, mint 70 milliárd euró volt évente a világon. Azonban a pandémia a síelők számának csökkenését eredményezte, és a sírégiók még ma sem tértek teljesen magukhoz a rossz álomból, még az idei szezon sem az igazi.

A zárt sífelvonókban kötelező a maszk.

Olaszország

December 16. és január 31. között Olaszországban szigorúbb intézkedések voltak érvényben, ezért aki ott foglalt szállást ebben az időszakban, annak nem csak a három oltását igazoló dokumentumokat, hanem 48 órán belüli negatív PCR-tesztet vagy 24 órán belül készült negatív antigéntesztet kellett bemutatnia az országba való belépéshez.

A változás azt jelenti, hogy február 1-jétől legalább ez utóbbiakat nem kell beszereznie az olasz Alpokba vágyóknak, vagy azoknak, akik más okból utaznának Olaszországba.

Az olasz kormány egyébként kifejezetten a síterepekre vonatkozó új szabályokat is bevezetett, miután tavaly év végén megugrott az omikron-esetek száma. Korábban a negatív COVID-teszttel megszerezhető zöld igazolvány lehetővé tette a hozzáférést a fehér vagy sárga kockázatú síterepek lejtőihez. Január 10-től azonban szuper zöld bérlet szükséges a sípályák eléréséhez országszerte. Ez a 12 éven felüliekre vonatkozik, és azt jelenti, hogy teljes oltási sorral kell rendelkezni, vagy igazolni, hogy a közelmúltban átestünk a fertőzésen. A síbérletek ellenőrzésekor ezt a szuper zöld bérletet is ellenőrzik, és a síbérletet is naponta csekkoltatni kell. Az FFP2 vagy az orvosi maszk viselése kötelező a síterepeken is, illetve mindenhol, ahol nem lehet megfelelő távolságot tartani, beleértve a szabadtéri sorban állást is.

A szuper zöld bérletek a bárokban és az éttermekben is szükségesek, sőt, a szabadtéri teraszokon való étkezéshez is. A beoltatlanok még negatív COVID-teszttel sem léphetnek be ezekre a helyekre.

Ausztria

Az osztrák síterepekre utazóknak igazolniuk kell a három oltást, vagy a betegségből való felgyógyulást, ezek hiányában negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk. (Február 1-jétől Ausztriában kötelező az oltás minden 18 éven felüli személynek).

Ausztria síterepein a „2G” szabály érvényes a felvonókon és egyéb létesítményeken. Ez azt jelenti, hogy csak beoltott vagy a betegségből igazoltan felépült személy síelhet. Negatív tesztet csak akkor fogadnak el, ha hivatalosan igazolja az illető, hogy valamilyen alapon mentességet kapott az oltás alól.

A 12 év alatti gyermekek mentesülnek a 2G követelmények alól, a 12 éven felüli tinédzserek pedig igazolhatják az oltásukat, vagy feliratkozhatnak a „Holiday Ninja Pass”-ra, mely lehetővé teszi számukra, hogy negatív tesztekkel léphessenek be a helyszínekre.

December vége óta a síelés utáni lazítást kínáló bárok és egyéb szórakozóhelyek zárva tartanak, az éttermek pedig este 10 óráig vannak nyitva. Az országban a felvonókon és más zárt tereken is kötelező a maszk viselése, és érdemes tájékozódni, mert az egyes régiókban eltérő korlátozások is érvényben lehetnek.

"Az ötödik hullám miatt egyébként a környező országokból 26 százalékkal kevesebb turista érkezett Ausztriába. Januárban egyharmad körül mozgott az osztrák szállodák kihasználtsága, ami az Osztrák Szállodaszövetség szerint "túl kevés a gazdaságos működéshez" – írja a dw.com.

Síeléskor nem kell maszkot viselni.

Franciaország

2020 novemberétől Franciaország mind a 250 síterületén zárva tartotta felvonóit a szezon idejére. Bár a francia kormány kártérítést fizetett a szállodatulajdonosoknak, síüzemeltetőknek, éttermeknek és kiskereskedőknek, a bezárás katasztrofális következményekkel járt – írja a theconversation. Az idei szezon sem az igazi, decembertől január 14-ig Angliából minden nem létfontosságú utazást megtiltottak, ami szintén betett az ország síterepeinek, ahol már a hatodik hullámról beszélnek.

Nem árt tudni, hogy a jelenleg érvényben lévő francia koronavírus szabályok különbséget tesznek az országba történő beutazási, illetve az ottani szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó feltételek között.

Ha valaki mégis francia síközpontot választ, egészségügyi bérlet szükséges ahhoz, hogy használhassa a sífelvonókat, bárokat, kávézókat és éttermeket. Ehhez igazolnia kell, hogy teljesen beoltott, nemrég gyógyult fel a COVID-19-ből, vagy negatív eredményű PCR- vagy antigéntesztet végeztek rajta az elmúlt 24 órában, illetve egy úgynevezett becsületbeli nyilatkozatot kitöltött. A sí- és a zárt felvonókhoz való sorbanálláshoz maszk viselése kötelező, ha elfeledkezik róla, 135 eurós pénzbírsággal sújtható. Csak nyitott ülőliften hanyagolható a maszk.

Németország

Németországba kevés magyar jár síelni, főleg pandémia idején, egyébként is csak néhány síterepük tart nyitva, és itt is szigorúak a szabályok. Minden 6. életévét betöltött személynek, aki vírussal fertőzött területről utazik Németországba, a beutazás időpontjában 48 óránál nem régebbi PCR-teszt bemutatása szükséges, abban az esetben is, ha rendelkezik oltottsági vagy gyógyultsági igazolással. Antigén-tesztet a továbbiakban nem fogadnak el.

Svájc

A dw.com szerint Svájcban a sírégiók foglalási adatai jelentősen magasabbak a tavalyinál, azaz még jobbak is, mint 2019-ben, a COVID-járvány előtt, aminek az oka, hogy Svájcban kevésbé szigorú koronavírus-szabályozás.

A 2G szabály csak a vendéglátóiparra vonatkozik, magára a síelésre nem, ellentétben a szomszédos Olaszországgal, Franciaországgal, Ausztriával és Németországgal.

Svájc egyébként január 22-től szüntette meg a beoltott turistákra vonatkozó, utazás előtti PCR-teszt követelményét. A beltéri bárokban, éttermekben vagy egyéb létesítményekbe való belépéshez kérnek COVID-igazolványt, de a szabadtéri teraszokon nem. A felvonókon a maszk viselése kötelező.

Szlovákia

Bár november 25. óta szükségállapot van az országban, Szlovákia 36 síterepén december 11-től újranyitottak a sípályák, december 25-től pedig a szállások is várják a síelőket. Beutazáskor regisztrálni kell az eHranica-rendszerben, a Szlovákia Travel közleménye szerint pedig a szállodákban a bejelentkezéskor az oltási igazoláson kívül egy negatív PCR-tesztre vagy antigéntesztre, esetleg a helyszínen elvégzett gyorstesztre is szükség van. Mindezek a 12 év alatti gyermekekre is vonatkoznak. Mivel a konzuli szolgálat honlapján erre külön nem térnek ki, érdemes a hotelekben erre külön rákérdezni.