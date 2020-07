Jócskán megugrott a munkanélküliség Magyarországon

A koronavírus-járvány miatt kialakult válsághelyzetre tekintettel a KSH szokásától eltérően havi adatokat is közöl. Eszerint júniusban 240 ezren voltak munkanélküliek Magyarországon, ami 5,1 százalékos munkanélküliségi rátát jelent. Előző hónaphoz képest ez 25 ezer fős emelkedés eredménye.

A munkanélküliségi ráta Észak-Magyarország kivételével minden régióban emelkedett a KSH mérése szerint Nyugat-Dunántúlon és Pest régióban volt a legalasconyabb, 3,4, illetve 3,6 százalék. A legmagasabb munkanélküliség az Észak-Alföldet jellemezte, 7 százalék volt az állás nélküliek aránya. A legnagyobb emelkedés Dél-Alföldön következett be, ahol a ráta értéke 2,7 százalékponttal 5,5 százalékra nőtt.

