Jól bevásárolt a szír diktátor a moszkvai luxusingatlan-piacon

19 luxus lakosztály, mintegy 40 millió dollár értékben – Bashar al-Aszad szír diktátor és rokonsága ennyi és ilyen értékű luxusingatlant vásárolt pár év alatt Moszkva egyik leginkább felkapott felhőkarcolójában, a City of Capitals ikertornyaiban. A Financial Times aprólékos kutatómunkával járt utána a történetnek.

Csillogó acél és üvegpaloták tucatjai magasodnak a Moszkva folyó partján, az újmódi felhőkarcolók talán a legbeszédesebb szimbólumai annak a fajta gazdasági fellendülésnek, amit az olaj és gázipar alapozott meg Oroszországban.

Az elmúlt években aztán a City magasépületei még inkább megszaporodtak, és még magasabbra is nőttek, ahogy az említett ágazatból gyakorlatilag számolatlanul ömlött a pénz; a helyzet pedig mára az, hogy a Sztálin alatt épült szocreál felhőkarcolók (az úgynevezett Hét nővér) is eltörpülnek az újonnan magasodó épületek árnyékában.

Az amúgy is hivalkodó felhőkarcolók közül is kitűnnek a City of Capitals ikertornyai (képünkön), melyek a londoni Shard 2012-es megépültéig Európa legmagasabb épülete címmel büszkélkedhetettek. A bérlők között tucatszám találhatók multinacionális cégek és orosz bankok, míg a szomszédban ötcsillagos szállodák, és kormányhivatalok székelnek.

Ami viszont mindezidáig titok volt, de most a Financial Times jóvoltából napvilágra került, hogy ebben az épületben vásárolt igencsak kiterjedt családja tagjainak 18 luxus apartmant Bashar al-Aszad szíriai diktátor, a vételárat vélhetőleg a polgárháborúban romba döntött országból kimenekített több tízmillió dollárból fedezte.

Betekintés az ingatlannyilvántartásba

A Makhlouf család több tagja, közülük sokan Aszad elsőfokú unokatestvérei, valamint még számosan a közeli rokonságból mintegy negyvenmillió dollár értékben vásárolt legalább húsz luxus apartmant az elmúlt hat évben, a vételek legtöbbször cégeken keresztül történtek, nagy összegű kölcsönügyletek igénybevételével; mindez igencsak jól illusztrálja Moszkva kritikusan támogató hozzáállását a jelenlegi szír rezsimet illetően.

Az ingatlannyilvántartási dokumentumok szerint 2013 és 2019 júniusa között a család – melynek amúgy számos tagját a szíriai konfliktusban vállalt szerepük miatt az EU és az USA is komoly szankciókkal sújtja – vásárolta meg a City of Capitals ikertornyaiban található, említett luxusingatlanokat. A legtöbb esetben az adás-vétel valamilyen kölcsönszerződés bevonásával libanoni offshore cégeken keresztül történt meg, most pedig ezek a cégek az ingatlanok tulajdonosai, legalább is papíron – ezt derítette most ki a Global Witness korrupcióellenes nemkormányzati civil szervezet legutóbbi vizsgálata.

Moszkva volt az Aszad rezsim egyik legkitartóbb és legbiztosabb támasza még a szovjet időkben, több mint ötven éven keresztül, amit Putyin 2015-ben még inkább megerősített azzal, hogy katonailag is támogatta a polgárháborúban meggyengült Bashar al-Aszad rezsimet.

Az orosz, illetve korábban az iráni katonai intervenciót megelőzően Aszad országa kétharmada felett vesztette el fennhatóságát. Mostanra a szövetségesek segítségével ugyan visszaszerezte országa nagy része felett az uralmat, ám az ár igencsak tetemes, amit ezért fizetni kellett: az ENSZ adatai szerint mintegy 12 millió embernek kellett elhagynia otthonát, és legalább félmillióan estek áldozatul az esztelen öldöklésnek.

Az ingatlanszerzések ékes bizonyítékai annak, hogy Oroszország hogyan segítette azokat a személyeket, akiket a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint is komoly felelősség terhel a polgárháborúban elkövetett gyilkosságokért, és akiket mindezen bűnök miatt nemzetközi szankciók sújtanak – állítja Isobel Koshiw, a Global Witness munkatársa.

Mint mondja, lehetőségük volt, hogy Moszkvába meneküljenek és ott luxus életet éljenek, annak ellenére, hogy háborús bűnöket követtek el.

Ahová az uniós szankciók után a pénz menekült

A moszkvai ingatlanügyletek most feltárják azt a sajátos mechanizmusokat, melyek segítségével Szíria uralkodó családjai megóvták és továbbra is próbálják megóvni felhalmozott vagyonukat a pénzügyi szankciók ellenére – kezdve az utazási tilalmaktól a különféle bankszámlák befagyasztásáig bezárólag – amelyeket kifejezetten ellenük foganatosítottak a kilenc éve folyó brutális szír polgárháborúban való tevőleges részvételük miatt.

De ezek a nagy értékű moszkvai ingatlanok arra a szerepre is rávilágítanak, amit Oroszország játszik a szíriai történet hátországában.

Oroszország a kezdetektől fogva segíti az Aszad-rezsimet a szankciók kijátszásában - mondta Lina Khatib a Chatham House vezető elemzője. A Közép-Kelet szakértője szerint Oroszország jelenleg mindent megtesz azért, katonai, politikai vagy éppen gazdasági szempontból, hogy életben tartsa az Aszad-rendszert, és biztosítsa maximális lojalitását is Moszkva felé.

Habár a két ország közötti gazdasági kapcsolatok relatíve gyengék, Moszkva azért ragaszkodik ahhoz, hogy hozzáférjen az értékes szíriai nyersanyagokhoz, úgymint a foszfát, az olaj és a gáz, valamint a rezsim értésére adta már most, hogy a háború után szeretne részt venni az újjáépítésben, és jó lenne, ha ebben és a többi vállalkozásban is az orosz cégeknek kitüntetett szerepük lenne. Természetesen az orosz-szír gazdasági kapcsolatok egyik legfontosabb részét a milliós orosz fegyverexport teszi ki.

Színre lép a Makhlouf család

A Makhlouf család nagy értékű ingatlanszerzései az orosz fővárosban ugyanakkor azt is mutatják, hogy Moszkva ezen a területen is érdekelt lehet.

A megvásárolt 20 luxus apartman közül 13-ban közvetlenül érintettek Hafez Makhlouf cégei (Hafez, mint a helyi belbiztonsági erők főnöke közvetlen felelősséget visel a 2011-ben kitört békés tüntetések vérbe fojtásáért), míg két további luxusingatlant Hafez egyik idősebbik testvérének, Ruminak a sógornője és a felesége szerezte meg.

Rumi hosszú ideig Szíria egyik legnagyobb befolyással bíró üzletembere volt. Három nagy értékű apartmant közvetlenül Maklouf testvérei vásárolták meg a moszkvai ikertornyokban. Az FT kutatásai szerint négy ingatlant lakásként használnak, egyet közülük amit Rami és Hafez ikertestvérei (Iyad és Ihab) közösen tulajdonolnak.

Az öt Makhlouf testvér, Rami felesége, testvére illetve a vásárlásban részt vevő offshore társaságok egyike sem válaszolt az FT megkeresésére. Hasonlóan a családtagokat képviselő brüsszeli ügyvédi iroda sem válaszolt az FT kérdéseire. Egy másik ügyvéd pedig, aki korábban Hafez és Iyad Makhlouf nevében járt el, azt mondta, hogy már nem dolgozik a nevezett személyeknek.

Rami Makhlouf, Assad anyai unokatestvére és legjobb gyerekkori barátja sokáig Szíria egyik legvagyonosabb üzletemberének számított, a legjövedelmezőbb üzleti lehetőségeket használta ki a még békés Szíriában, de róla tartották azt is, hogy Assad pénzügyeinek intézője, a család egyfajta bankára.

Habár Rami Makhlouf próbál a nyilvánosság elől elrejtőzni, két idősebb fia, Mohammad és Ali az online térben már nem rejtegetik aranyéletüket. Ali a múlt télen posztolt egy fotót, melyen idősebb bátyjával Mohameddel, illetve Assad két gyermekével Hafezzel és Zeinnel látható, Assad nővérének gyerekeinek társaságában. Az Instagram képaláírása pedig imigyen szólt: egy nagy boldog család.

Az idősebb Makhlouffal szemben először 2008-ban vezettek be nyugati szankciókat. Azzal gyanúsították, hogy családi kapcsolatai révén jutott a gazdasági előnyökhöz, és így volt képes egy óriási üzleti birodalmat felépíteni egészen rövid idő alatt, beleértve Szíria legnagyobb mobil távközlési hálózatát. Egyes vélekedések szerint a profitból részesült az elnöki palota is. Szíriával foglalkozó európai elemzők szerint ezek a személyek ugyan a saját pecsenyéjüket sütögették elsősorban, amikor üzleteiket felépítették, de egyszersmind az Aszad család strómanjai is voltak, hiszen az általuk felhalmozott vagyonok biztosítják az elnöki família jólétét manapság.

Alaviták előnyben

A Makloufok az Alavita-szekta egyik legnevesebb családja, mely szektához Aszad maga is tartozok, ugyanakkor a Maklouf család ez utóbbinál jóval tekintélyesebbnek számít. Bashar al-Aszad apja Hafez Aszad és Anisa Makhlouf házassága alapozta meg a két család mai napig tartó stratégiai kapcsolatát.

Anisa Makhlouf volt a családban az összetartó erő, és azt mondják, hogy az asszony 2016-os halála óta a két család között komoly feszültségek tapasztalhatók és az elmúlt néhány hónapban – megfigyelők szerint – az Assad-Makhlouf család közötti feszültség még nőtt is.

A szír háborús gazdaság haszonélvezői között új, és életerős szereplők tűntek fel, a rezsim pedig megpróbálja gyengíteni Rami Makhlouf üzleti hatalmát, kisajátítva még Rami Al-Bustan alapítványát is, mely pedig elsősorban karitatív területen tevékenykedik.

Elemzők szerint Rami Makhlouf szeretné jelentős vagyonát Szírián kívül tudni, Damaszkusz ugyanis – tartja a szóbeszéd – gyakorlatilag csak az elnök és családja számára jelent biztonságot. Bár a Maklouf család továbbra is első számú haszonélvezője a szír háborús gazdaságnak, ám vagyonukat már inkább Oroszországban élvezik. Hafez – aki a szír belbiztonsági erők tisztje volt - ellen 2011-ben vezetett be szankciókat az EU, és bár 2014-ben elmozdították posztjáról, ma is Damaszkuszban és Moszkvában él felváltva.

Maklouf moszkvai ingatlanos üzletei 2013-ra nyúlnak vissza, amikor is Aszad hatalma jelentősen meggyengült az országban; ekkor vásárolt Razan Othman, Rami Makhlouf felesége, illetve az ő nővére, Nida a moszkvai ikertornyok (City of Capitals) 53. és 58. emeletén egy-egy luxus-lakosztályt, Hafez pedig egyet a 60. emeleten.

2015 szeptemberében pedig, alighogy az orosz légierő elkezdte bombázni Szíriában az ellenzék kezén lévő területeket, Kinda nővére követte őt, és az említett moszkvai felhőkarcoló 20. emeletén vásárolt magának egy fényűző apartmant. 2016 szeptember 16-án, Hafez már három, Oroszországban bejegyzett céget (Artemis, Bellona és Khestia) birtokolt, melyek további 11 apartmant vásároltak meg, köztük több ezer négyzetméteres ingatlanokat is a 73 szintes épület 61. és 65. emeletén. A lakások megvásárlásához a három említett társaság számára egy libanoni offshore cég, a Nylam Sal Offshore biztosított pénzügyi fedezetet és bár az üzlet kommentálására az FT megkereste a társaságot, választ nem kapott a lap.

Se az offshore cégek képviselői, se Moszkva nem kommentál

Annyit azonban tudni, hogy a cég vezetői, akik szintén szír üzletemberek, szintén EU szankciók hatálya alatt állnak.

Tizennyolc hónappal az ingatlanadásvétel után, az Artemis, Bellona és Khestia cégek felügyelet Hafeztől átkerült a Briana Sal Offshore céghez, amely ugyanarra a libanoni székhelyre van bejegyezve, mint a korábban említett Nylam Sal Offshore cég. Ezzel Hafez, papíron, már nem tulajdonosa ingatlanos szerzeményeinek.

2017 júniusa óta a Bellona és az Artemis két további apartmant vásárolt meg a moszkvai toronyházban, Iyad és ikertestvére Ihab (akik szintén EU-s szankciók hatálya alatt állnak) pedig még két ingatlant szereztek meg.

Az a 19 apartman, ami az Assad család és rokonsága tulajdonában van a moszkvai a felhőkarcolókban a becslések szerint mintegy 40 millió dollárt ér.

Andrei Baklanov Oroszország korábbi szaúd-arábiai nagykövete szerint „semmiféle szenzáció” nincs az FT által feltárt tényekben. Szerinte az a legtermészetesebb dolog, hogy a szíriai elit abban az országban fekteti be a pénzét, amelyikben azt biztonságban tudhatja. Mint fogalmazott, a Nyugat eltaszította magától Szíriát, számukra így az egyedüli út Oroszország és még néhány ország maradt, ahol nem fenyegeti őket semmi.

