Jön a turistaszezon: de hogy állnak a magyar strandok?

Az Európai Unió fürdőhelyein továbbra is magas szintű a vízminőség, 95 százalékban felel meg az előírásoknak - közölte az Európai Bizottság.

Az EEA szerint a vízminőség általában sokkal jobb a parti területeken, mint a belvizeken, mivel a tavakat jóval erősebben szennyezik a nyári esők. A fürdővizek minőségéről szóló EU-irányelv értelmében a fürdőzést be kell tiltani az öt éven át folyamatosan negatív minősítést kapó helyeken. 2019-ben 55 ilyen helyszínt azonosítottak a szakértők, 36-ot ezek közül Olaszországban.

Negatív minősítést az összes vizsgált helynek pusztán 1,3 százaléka kapott. Magyarországon, Albániában, Észtországban, Írországban, Hollandiában és Szlovákiában a fürdőhelyek átlagban 3 százalékát rossz minőséggel sorolták be.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!