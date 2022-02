Jönnek át a hadkötelesek Kárpátaljáról

– Ez a legrosszabb forgatókönyv valamennyi közül – mondja Herka István, Beregsurány polgármestere.

Lezárják a határt?

A határtelepülés vezetője a háború kirobbanásának hírére azonnal a magyar-ukrán határátkelőhöz ment.

– Folyamatosan jönnek át az autók. Sok közülük kijevi rendszámú, ezek szerint igen korán útnak indulhattak, ha már ide is értek, mert az ukrán főváros több mint 800 kilométerre van tőlünk közúton. Senki nem marad a településen, mindenki megy tovább. A benzinkutakon is informálódtam, ott is csak pár percre állnak meg az autósok, nyilván megvan az úticéljuk. A gyaloghatáron is hatalmas a forgalom, délben több mint százan várakoztak az ukrán oldalon. Akik átjöttek, azok a 41-es főúton a buszmegállókban várakoznak. Autókkal jönnek értük, viszik őket tovább az ország belsejébe. Senki sem árulta el, hová igyekszik. Úgy hallottam, főleg a tartalékosok és a hadkötelesek igyekeznek elhagyni Kárpátalját.

Nagyon kell sietniük, mert az az információ jutott el hozzám, az ukránok délután lezárják a határt, már csak befelé lehet menni, nem engednek ki senkit. Eléggé ellentmondóak az erről szóló információk, hallottam már azt is, délben fogják ezt meglépni, de az már elmúlt. Most négy órát emlegetnek.

A beregsurányi polgármester még elmondta, egyelőre senki nem marad a falu területén, minden Kárpátaljáról érkező tovább utazik. Ettől függetlenül felkészült az önkormányzat arra, hogy a későbbiekben befogadjanak menekülteket, ha szükséges.

Záhonyban még nyugalom van

Helmeczi László, Záhony polgármestere is kilátogatott a városban lévő magyar-ukrán határátkelő állomásra.

- Reggel még nyugodt volt a forgalom, nem volt nagyobb az átlagosnál – mondja. – A csapi vonattal érkeztek egy kicsit többen és azt hallottam, a boltokban is nagyobb volt a forgalom, de tömegek még nem indultak meg felénk Kárpátaljáról.

