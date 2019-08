Kandrács Csaba lehet az új MNB-alelnök, kérdés, mikortól?

Merthogy a most hivatalban lévő Windisch László mandátuma október 1-jén lejár, s nem kizárt, hogy a parlament csak az október 13-ára kiírt önkormányzati választások után kezdi meg munkáját, így akkor kerülhet sor az új jegybanki alelnök-jelölt bizottsági meghallgatására is.

Azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti munkájáért felelős Windisch László nem folytatja, néhány hete az Index pendítette meg. Amit az érintett akkor nem kívánt a portálnak kommentálni.

Lehet egy kis interregnum

Az Mfor.hu azonban a napokban úgy értesült, hogy már meg is van Matolcsy György jegybankelnök jelöltje az utódra, ami alátámasztja a Windisch távozásáról megjelent hírt. Bár formálisan, a jegybanktörvény értelmében az MNB alelnökeinek személyére a miniszterelnök tesz javaslatot a köztársasági elnök számára, úgy tudni, Orbán Viktor természetesen kikéri Matolcsy véleményét.

Korábban két jelölt neve is forgott jegybanki berkekben. Az egyik Patai Mihályé, akit idén április 22-én nevezték ki hat évre az MNB alelnökének. Mellette szól, hogy mind a bank-, mind a biztosítási szektorban széleskörű tapasztalatra tett szert, miután tíz éven át, 1996-2006 között az Allianz Hungária Biztosító elnök-vezérigazgatója volt, majd tizenhárom éven keresztül, 2006-tól MNB-alelnöki kinevezéséig az UniCredit magyarországi leánybankját irányította. Ráadásul a tőkepiacon is jártasságot szerzett, lévén, hogy 2008 decembere és 2011 szeptembere között – banki teendői mellett – a Budapesti Értéktőzsde elnöke volt.

Csakhogy Matolcsy alapvetően azért támogatta Patai alelnöki kinevezését, hogy a szakember az MNB nemzetközi tekintélyét, hírnevét öregbítse, kamatoztatva az egyebek mellett a Világbanknál 1988-1993 között végzett ténykedése alatt szerzett kapcsolati tőkéjét – emelték ki az Mfor.hu forrásai. Márpedig ez a felügyeleti munka irányításával nem fér össze, az ugyanis mindenképpen teljes embert kíván.

Ezért is eshet a választás a másik jelöltre, Kandrács Csabára. Aki évek óta e területen tevékenykedik, hiszen 2016 júniusa óta ő az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatója. Korábban volt az MNB Monetáris Tanácsának külsős tagja, az MNB Bankműveleti igazgatóságának igazgatója, valamint az MNB Felügyelőbizottságának tagja is. Mindezeket megelőzően a Magyar Államkincstár elnöki tisztét látta el, valamint a második Orbán-kormány idején dolgozott az akkori Nemzetgazdasági Minisztériumban is, mint miniszteri biztos és a kincstárért felelős helyettes államtitkár. Jegybanki ügyvezető igazgatói kinevezése előtt, 2014-től pedig a Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő (MARK Zrt.) elnök-vezérigazgatója volt.