Karácsony Gergely szerint veszélyben a közvetlen főpolgármester-választás

Budapest főpolgármestere egyelőre nem tudja, lesz-e még egyszer miniszterelnök-jelölt – mondta el többek között Karácsony Gergely abban az interjúban, amelyet a hvg.hu tett közzé.

Karácsony Gergely szerint a Jobbik szavazói fogytak el mögülük. Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala Karácsony Gergely szerint a Jobbik szavazói fogytak el mögülük. Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala

Hozzátette, a pártja éléről viszont távozik, és támogatná, hogy Tordai Bence legyen az utódja. Azt is elmondta, a választásokon kiderült, hogy a „nem a Fidesz” stratégiával nem lehetett nyerni. Szerinte arra is érdemes felkészülni, hogy 2024-ben nem lesznek önkormányzati választások a megszokott formában, és akár a közvetlen főpolgármester-választást is megszüntethetik.

Abban bíztam, hogy az ellenzéki pártok közeledése a 2018–2022 közti időszakban kiterjed a választópolgárokra is. A 2019-es önkormányzati választás – amire nem sokkal a parlamenti után került sor – azt mutatta, hogy valóban megvan ez az együtt mozgás. Az előválasztás csak megerősített ebben a hitemben.

Azt is elmondta, a Jobbik szavazói fogytak el mögülük. Egy részük a Fideszhez pártolt át, másik részük a Mi Hazánkat támogatta.