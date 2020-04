Karácsony Gergelyék döntöttek: kötelező lesz a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön

A mostani hétvégén pedig a szép idő miatt ismételten lezárják a Margitszigetet és a Hajógyári szigetet is.

Mint azt a közleményben ismertette, majdnem az egész hétvégére elrendelte a Margitsziget lezárását, a területre szombat és vasárnap csak reggel 9 előtt és este 8 után lehet majd belépni, elsősorban azért, hogy a futóknak biztosítsák a lehetőséget a sportolásra. A főpolgármester egyeztetett a III. kerületi polgármesterrel is, így az Óbudai-szigetre is ugyanez a korlátozás vonatkozik majd.

„Nagyon várunk már rá, hogy visszatérjünk a régi életünkhöz. Azonban ahhoz, hogy fokozatosan enyhíteni lehessen a korlátozásokon, először szigorítanunk kell. Nem lazítani kell most a fegyelmen, hanem az eddigieknél is jobban betartani minden intézkedést. Egyre szebb az idő, egyre nagyobb a kísértés. De nemet kell mondanunk rá.”

