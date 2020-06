Képtelen nyereségessé tenni Mészáros Lőrinc az ország egyik legmodernebb pincészetét

Bár gyakorlatilag évek óta szinte csak veszteségesen működik a Kft. fennállna a veszélye annak, hogy egyszer csak ez a sok mínusz elapasztja a cég saját tőkéjét és mínuszba fordul. Emiatt azonban mégsem kell Mészáros Lőrincnek aggódnia, mivel egy tetemes, 928 millió forintos lekötött tartalékkal rendelkezik a cég, így a saját tőke is jelentős: 934 millió forint. Tavaly egyébként a tartozásait is csak növelte a Canter Borház Kft., 1,3 milliárd után 2019-ben 1,33 milliárdot tartottak nyilván a könyvekben. Ennek jelentős része azonban házon belül van, hiszen 1,29 milliárd forint az az összeg, amit rövid lejáratú kötelezettségként könyveltek el kapcsolt vállalkozással szemben.

A beszakadó bevételek nyomán már üzemi szinten is az előző évinél hatszor több veszteséget mutattak ki Mészárosék: 24 millió után 160 millió lett a mínusz. Mivel pénzügyi műveletekből gyakorlatilag elhanyagolható nagyságrendú vesztesége keletkezett a cégnek, adófizetési kötelezettség sem volt, az adózott eredmény megegyezik ezzel az üzemi eredménnyel. 160,5 millió forint veszteség lett a végső számla egyenlege, hasonló nagyságrendű mínuszra az elmúlt jó néhány évben biztosan nem volt precedens.

Ezzel párhuzamosan ugyan az anyagjellegű ráfordításokon is tudtak spórolni, 186 milliós kiadás után tavaly 110 milliót könyveltek el, ellenben a személyi jellegű ráfordítások értéke 51 millióról 65 millióra emelkedett. Utóbbi azonban egyértelműen a cégnél végrehajtott béremeléssel magyarázható, hiszen az átlagos dolgozói létszám tavaly 11 főre csökkent a korábbi 12-ről. Ennek eredményeként

Gyakorlatilag két tevékenység volt az, ami az előző évinél valamivel többet hozott a konyhára: 308 ezerr több pénz, 3,8 millió folyt be az elvégzett laborvizsgálatoknak köszönhetően, és 3,5 millióval 15 millióra emelkedett a bérleti díjakból származó bevétel.

A kiegészítő mellékletből kiderül, ehhez a csökkenéshez több bevételi forrás változó mértékű elapadása járult hozzá. Nem volt nagy tétel, de semmi nem folyt be a kasszába az EU-n belüli borértékesítésből, és 30 milliótól estek el a szőlőértékesítés lenullázódása miatt. Negyedével (36 millióval) 88 millióra csökkent a borértékesítésből befolyt bevétel, és negyedére, 13 millióra esett vissza a bérmunkából származó pénzösszeg is.

