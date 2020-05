Képviselők követelik a francia-német határ megnyitását

A határellenőrzést mindkét oldalon március közepén vezették be a koronavírus-járvány miatt, majd meghosszabbították, hogy a fertőzés németországi terjedését lassítsák. Németországba a német állampolgárok, illetve az ott tartós letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek kivételével jelenleg is csak alapos indokkal lehet beutazni. Franciaországban hétfőn enyhítettek a korlátozásokon, azóta ott egy nagyobb sugarú területen szabadon mozoghatnak a két ország állampolgárai.

