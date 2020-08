Két év alatt megduplázzák a családi pótlékot Romániában

a "populista" intézkedések következtében a deficit akár 10 százalék is lehet.

Idén önkormányzati és parlamenti választásokat is tartanak Romániában. A gazdasági elemzők és nemzetközi pénzintézetek arra figyelmeztettek, hogy

A "gyermekpénz" megduplázásáról szóló törvényt nem sokkal ellenzékbe vonulása után szavazta meg a szövetségesei révén a parlamentben többséggel rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD), amely most arra hivatkozva fenyegeti bizalmatlansági indítvánnyal a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányát, hogy "nem hajlandó" megkétszerezni a családi pótlékot, illetve nem hajtja végre az előző PSD-kormányok idején erre az évre előirányzott 40 százalékos nyugdíjemelést.

Az idei 20 százalékos emelést követően 2021-ben és 2022-ben is január elsejétől, illetve július elsejétől kezdődően további 20-20 százalékkal növelik a juttatást.

Romániában a kormány azonnal hatályba lépő sürgősségi rendeletekkel avatkozhat be a törvényhozási folyamatba, ezeket később a parlament megerősítheti, módosíthatja vagy elvetheti.

Az indoklás szerint 3,6 millió gyermek támogatása kerülne veszélybe, ha a kormány azonnal megduplázná a családi pótlékot, ahogyan azt a parlament által tavaly decemberben elfogadott törvény előírja és amire immár alkotmánybírósági döntés is kötelezi a kormányt. Ehhez a koronavírus-járvány okozta előre nem látott kiadások miatt 2,3 milliárd lej (165 milliárd forint) hiányzik az idei költségvetésből.

