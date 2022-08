Két sebtapaszt is kaphatnak a nyugdíjasok az Orbán-kormánytól novemberben

Rendkívül kedvező, egyes elemzői várakozásokat némiképp meghaladó gazdasági növekedésről számolt be szerda délelőtt a Központi Statisztikai Hivatal. A friss adat ugyanis 6,5 százalékos második negyedéves bővülésről és az idei első félévet tekintve 7,3 százalékos növekedésről árulkodik. Noha a GDP-re a nyugdíjasok szemszögéből nézve jellemzően kisebb figyelem irányul, mégsem elhanyagolható számukra sem, hogyan teljesít a magyar gazdaság.

Novemberben ugyanis nemcsak az infláció alultervezése miatt érkezhet pénz a számlákra, hanem nyugdíjprémium címén is, melynek mértékét a gazdasági növekedés mértékéhez kötik. Erről - akárcsak a nyugdíjkiegészítésről - az 1997-es tb-törvény rendelkezik. Eszerint, ha az adott évi GDP várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot és tartható a költségvetési egyenleg, akkor a nyugdíjasokat prémium illeti meg. Hogy mennyi, az egy egyszerű számítással derül ki: a 3,5 százalék feletti részt a GDP-növekedésből összeszorozzák az adott hónapban járó ellátás 25 százalékával. Azonban előbbi legfeljebb 4 lehet, míg utóbbi maximum 20 ezer forint. Így jön ki az, hogy nyugdíjprémium címén legfeljebb 80 ezer forint utalható ki az érintetteknek.

A szerda reggel közölt friss GDP-adat pedig reményre adhat okot, hogy idén novemberben a kompenzáció mellé prémium is érkezik. Hogy pontosan mennyi, azt most próbáljuk megbecsülni. Ugyan a második negyedéves adat a háború és az inflációs nehézségek ellenére is paradés lett, ez várhatóan nem megy így az év további részében. A harmadik negyedév (július-szeptember) a turizmus és a vendéglátás miatt még erős lehet, ám a negyedik negyedév már a lejtőre fordulás jegyében telhet. A Magyar Bankholding elemzői szerint jó eséllyel növelhetik a mostani adat tükrében az idei 5,7 GDP-várakozásukat, ezért mi mérsékelt pesszimizmussal a becslés kedvéért 6 százalékos növekedést veszünk alapul. Ami nem áll nagyon távol a Magyar Nemzeti Bank prognózisától sem: a jegybanki szakemberek a június végi állapotok alapján 4,5-5,5 százalékos bővülésben bíznak.

Az idei - júliusi korrekciót is figyelembe véve - átlagnyugdíj jelenleg 172 070 forint, aminek a negyede a 43 ezret is meghaladja, tehát itt a törvényben rögzített felső határral kell számolnunk, a 20 ezer forinttal.

A fentiek alapján tehát jelen állás szerint jó esély mutatkozik arra, hogy akár 50 ezer forintos nyugdíjprémium érkezzen az átlag körüli ellátásban részesülők számlájára. Ha pedig a Magyar Bankholding 5,7 százalékos várakozásával számolunk, akkor sem beszélhetünk sokkal kisebb összegről: 44 ezer forintot utalhat ki a kormány.

Újabb kompenzáció is kell

A havi rendszerességgel közölt inflációs adatok alapján világosan látszik, hogy a júliusi 3,9 százalékpontos nyugdíjkiegészítés kevés lesz az idei évre, hiszen ezzel a korrekcióval együtt vett 8,9 százalékos nyugdíjemelésnél jóval magasabb lehet az infláció mértéke. A jegybank júniusi - talán joggal nevezhető még optimistának - előrejelzése szerint valahol 11 és 12,6 százalék között lehet az éves árváltozás mértéke. Igenám, viszont akkor még szó sem volt a rezsicsökkentés megvágásáról, a kata törvény kinyírásáról, sem pedig az üzemanyag ársapka folyamatos kivezetéséről. Noha utóbbi már akkor benne volt a levegőben, jelentős szűkítő lépések még nem történtek.

Így hát az őszi hónapokban könnyen előfordulhat, hogy akár 20 százalékot is meghaladó inflációval találkozhatunk, és nem kell nagy jóstehetség ahhoz sem, hogy a következő, szeptemberi prognózisában a jegybank a júniusinál magasabb várakozást fog megfogalmazni.

Óvatos becsléssel élve, ha 13 százalékos éves inflációt veszünk alapul, akkor 4,1 százalékpontos novemberi kiegészítésre lesz szükség, ami az átlagnyugdíj szintjén havi 7054 forintot jelent. Mivel ilyenkor visszamenőlegesen is kiutaláják az elmaradt emelést, ezért egyszerre közel 76 ezer forint érkezhet az érintettek számlájára.

A nyugdíjprémiummal együtt így tehát közel 128 ezer forintról lehet szó az átlagnyugdíj szintjén, ami novemberben az érintettekhez eljuthat.

Noha jelentősebb összegről van szó, mégsem jelenthető ki, hogy ez sokat tudna javítani a nyugdíjasok helyzetén. Az inflációt utólag követő emelés, valamint a bérnövekedés figyelmen kívül hagyása miatt, hagyományosan nehéz helyzetben vannak a legidősebbek, főleg az alacsonyabb összegű ellátásban részesülők. Jelenleg a közel 14 százalékos inflációt kell valahogy kigazdálkodniuk a 8,9 százalékkal megemelt ellátásukból.