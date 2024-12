Kicsinosította korábbi adatát a statisztikai hivatal

A most már tehát véglegesnek tekinthető adatok szerint októberben a kivitel értéke 12,9 milliárd euró (5194 milliárd forint), a behozatalé 11,9 milliárd euró (4776 milliárd forint) volt.

A három héttel ezelőtti első becslésben a KSH még arról számolt be, hogy októberben az export euróban számított értéke 0,8 százalékkal mérséklődött, az importé 0,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit, a termék-külkereskedelmi egyenleg 127 millió euróval romlott, a külkereskedelmi termékforgalom szintje az exportoldalon 2,9, az importoldalon 3,0 százalékkal felülmúlta az előző havit.

