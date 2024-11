Kifizetik a napelemes pályázókat, már milliárdokat utaltak át

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A bejegyzésben emlékeztettek arra is, hogy a napenergia hazai aránya az áramtermelésben tavaly a világon a harmadik, Európában a második legmagasabb volt. A környezetkímélő, klímabarát energiatermelés előnyeinek hatékonyabb kiaknázása, a zöldenergia rugalmasabb hasznosítása érdekében gyors ütemben kell elterjedniük a korszerű tárolási megoldásoknak is. A vállalatok egy önálló pályázaton elnyert vissza nem térítendő beruházási támogatással és bevételkompenzációval létesíthetnek ipari energiatárolókat, 2026 tavaszáig mintegy hússzorosára növelve a meglévő kapacitásokat – hangsúlyozta az EM.

A bejegyzésből kiderül, hogy eddig több mint 20 ezer igénylést bíráltak el kedvezően, a nyári keretemelés jóvoltából eddig összesen mintegy 84 milliárd forint odaítéléséről született döntés. A műszakilag készre jelentett és hálózatba kapcsolt rendszerek után majdnem másfélezer záró kifizetési kérelem is beérkezett. Ezek alapján csaknem 2 milliárd forint állami hozzájárulást kaptak kézhez a sikeresen pályázók – ismertették.

Mintegy 4000 pályázónak már több mint 10 milliárd forintot utaltak át a modern napelemes rendszerek telepítéséhez – jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Magyarország jól áll napenergia-termelésben. A pályázók is hozzájutnak végre pénzükhöz.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!