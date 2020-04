Kijárási szabályok: újabb részleteket közölt Gulyás Gergely

A legrosszabb forgatókönyvre készülve hozták meg a döntéseket - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ebben a helyzetben a kormány arról döntött, hogy fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a területi különbségek figyelembe vételével újraindítható az élet Magyarországon. A járványhelyzettel kapcsolatban elárulta: az aktív fertőzöttek 70 százaléka Budapesten és Pest megyében, a halálesetek 70 százaléka Budapesten van. Ezért itt a szabályok nem fognak változni.

A kormány döntött arról is tegnap, hogy a kórházakból kimenő és bejövő betegeket kötelezően kell tesztelni, ahogy az idősotthonok összes dolgozóját is.

Az oktatással kapcsolatban annyi biztos, hogy májusban továbbra is fennmarad a tantermen kívüli oktatási rend - rögzítette a miniszter. Ugyanígy marad az ingyenes parkolás az egész országban, ez sehol nem eredményezett komoly forgalomnövekedést, ezért úgy vélik, ez az intézkedés is bevált. Továbbra is érvényben maradnak a rendezvénykorlátok: augusztus 15-ig 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet majd megtartani.

Vidéken eltörlik a kijárási korlátozásokat és új, az eddiginél lazább szabályokat állapítottak meg, ezért a védelmi intézkedéseket mindenki tartsa tiszteletben - kéri Gulyás Gergely.

Május 4-től így engedélyezett lesz az éttermek, szállodák, kávézók kerthelyiségeinek és teraszainak nyitvatartása.

A strandok és szabadtéri fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok kinyithatnak.

Szolgáltatások korlátozások nélkül nyújthatóak,

a profi és amatőr sportban engedélyezik az edzéseket,

istentisztelet, mise megtartható a védőtávolság betartható,

a magánegészségügyben is feloldják a korlátozásokat,

a közegészségügyben ez négy lépésben fog megtörténni különböző kezelésekre vonatkozóan. Ennek részletei hamarosan rendelet formájában fognak megjelenni.

Hétfőtől az adatközlés is változni fog, a megbetegedésekre és halálozásokra vonatkozó adatokat területileg lebontva is közlik majd.

A közigazgatásban is egyszerűsítésekről döntött tegnap a kormány, így az engedély alapján gyakorolható intézkedések bejelentés alapján gyakorolhatók lesznek. Ha valaki bejelenti a tevékenység megkezdését és a hatóság 8 napon belül nem tiltja azt meg, akkor a 9. naptól végezhető lesz a tevékenység. A részletszabályok ebben az esetben is hamarosan megjelennek majd.