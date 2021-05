Kína lassú inváziója: falvakat építenek Bhutánban, és feltöltik azokat tibeti telepesekkel, hogy újabb területeket szerezzenek

A Fudan Egyetem erőltetett betelepítése miatt mostanában ismét sok szó esik Kína gazdasági-politikai területfoglalásáról, de az ázsiai nagyhatalom az elmúlt néhány évben nemcsak átvitt-, hanem konkrét, fizikai értelemben is terjeszkedésbe kezdett. Ennek egyik látványos, nemzetközi szinten is nagyobb visszhangot vert megnyilvánulása a Dél-kínai tenger egyes részeinek trükkös megszállása volt.

Peking vietnámi és fülöp-szigeteki vízi területeken elkezdett zátonyokat feltölteni homokkal, az így apró szigetekké pumpált földdarabokon katonai leszállópályát húzott fel, majd a sajátjának kiáltotta ki a majdnem a semmiből emelt, ám stratégiailag fontos elhelyezkedésű objektumokat. Nagyjából ugyanez történik most pepitában, csak a szárazföldön, és még ennél is sokkal aggályosabb módon, mert itt nem a semmiből szakítanak ki területeket, hanem egy nagyon is létező, de kicsi, és magát megvédeni képtelen országból, Bhutánból.

Kína és Bhután évtizedek óta a folyamatos határrendezés állapotában van. A '80-as évektől kezdve eddig 24 találkozót tartottak, melyek egyoldalúnak mondhatók abban az értelemben, hogy Peking több bhutáni területre is igényt tart, Bhután pedig azért küzd, hogy a kiszemelt területeket megtartsa. Ahogy az extrém módon elhúzódó tárgyalássorozatból sejthető, ezek a találkozók összességében rendre eredménytelenül zárulnak, vagyis Kína, bár araszolgat előre, a számára legfontosabb területeket nem kapja meg, Bhután pedig ígyekszik úgy manőverezni, hogy ezen - számukra is kiemelkedő fontosságú - területek védelmével együtt se dühítse fel északi szomszédját.

A határtárgyalások 25. köre idén lett volna esedékes, azonban a koronavírus miatt elhalasztották, és a felek csak annyiban állapodtak meg, hogy bepótolják "amint lehet." Úgy tűnik azonban, hogy Kína számára az már csak formaság lenne, a legutóbbi, 2016-os találkozó után ugyanis szemmel láthatóan megelégelték az egy helyben toporgást, és irányt váltottak: mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül elkezdtek építkezni Bhután területén.