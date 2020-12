Kisfaludy-pályázatok: jakuzzitól a luxusszállodáig minden közpénzből épülhet

Idén meglehetősen ellentmondásos éve volt a hazai turizmusnak. Egyrészt a koronavírus miatt az év első tíz hónapjában a kereskedelmi szálláshelyek 53 százalékkal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak, az összes bruttó árbevétel pedig folyó áron 54 százalékkal csökkent. Másrészt viszont Budapesten kívül gyakorlatilag Magyarország valamennyi településén akad egy boldog nyertese a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázatoknak.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó MTÜ júliusban hozta nyilvánosságra a nyertesek listáját, amiből kiderült: összesen 13 471 vidéki szálláshely tulajdonosa kaphatott augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól. Ebből pedig olyan fejlesztéseket hajtottak végre a szállásadók, amilyenekre saját forrásból kevés esélyük lett volna akkor, ha normálisan működnek, nincs koronavírus és vendégeket tudnak fogadni. Ha beírjuk a keresőbe, hogy "Kisfaludy köszönjük Magyarország Kormánya támogatását", akkor számtalan hálás panziót, apartmant találunk.

Például ilyen a Zamárdiban található Fullhouse Apartmanház is, amely ötmillió forint közpénzt kapott. A következő beruházásokra költötték el a támogatást:

a pályázat keretében a szolgáltatások körét szeretnénk bővíteni, ezen belül egy masszázs medencét (jakuzzi) szeretnék elhelyezni azzal a szándékkal, hogy az őszi-téli-tavaszi szezonban is tudjunk vendégeinknek megfelelő szolgáltatást biztosítani (megvalósult)

különböző, a vendégek kényelmét szolgáló háztartási eszközök beszerzését tervezzük - nagyobb hűtő, mosogatógép, porszívó, kerámia mosogatótálca. (megvalósultak).

Tehát jakuzzit, mosogatógépet és porszívót vehettek közpénzből. A kormány szerint a Kisfaludy-pályázatokkal nincs semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dől el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá, ezért a kormány szerint nemzetgazdasági érdek, hogy mindenkit támogassanak, aki megfelel az előírt feltételeknek

Mi a Kisfaludy-pályázat?

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program minden idők legnagyobb hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, amelynek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye

- szól a jól hangzó összefoglaló. A kormányzati megfogalmazás szerint pedig a Kisfaludy program zászlóshajójaként útjára indított Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 2030-ig tartó futamideje alatt összesen 300 milliárd forintos keret teszi lehetővé a szálláshelyek minőségi megújulását, szintlépését. Az állami támogatás mellett pedig az önerő egy részének biztosításához a pályázók felhasználhatják az állami MFB kedvezményes kamatozású hitelét is.

Szinte a teljes hazai bankszektor betársult a nagy állami pénzosztásba. Az MFB honlapján elérhető lista szerint 11 hitelintézet vesz részt valamilyen szinten a hitelprogramban, köztük az OTP, az MKB, a Takarékbank, a Budapest Bank vagy az orosz hátterű Sberbank. A banki hitel összege ügyletenként minimum 10 millió forint, maximum 5 milliárd forint, futamideje pedig 2-15 év között lehet. A konstrukció lényege: az állami támogatáshoz szükséges önerőhöz állami hitelt is elfogad a pályázatokat kiíró MTÜ, az állami hitelhez szükséges önerőhöz pedig állami támogatást is elfogadnak a bankok.

A kormányzat három célt tűzött ki:

2030-ig közel harmincezer szoba újul meg közel ötezer új munkahelyet teremtenek a felújított szálláshelyeken 20 százalékos árbevétel növekedés várható

A kormányzati ingyenpénzre rengetegen pályáztak. Korában megnéztük a listát, hogy mely településeken található a legtöbb szerencsés nyertes. Ez alapján úgy tűnik, hogy gyakorlatilag fél Hajdúszoboszló pezsgőt bonthatott, mert összesen 734 hajdúszoboszlói magánszemély vagy cég pályázata nyert 1-7 millió forint közötti állami támogatást. Budapest a hazai turizmus központja, de a fővárosban nem kapott senki egy fillér támogatást sem.

Számos politikus vagy milliárdos nagyvállalkozó is úgy érezte, hogy szüksége van a közpénzre ahhoz, hogy kipofozza a panzióját. Például a Fidesz volt pénztárnokának, Simicska Lajosnak az utolsó megmaradt cége, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. nem is egy, hanem rögtön két pályázattal is nyert összesen 8 millió forintot. Szatmáry Kristóf fideszes képviselő Nimfeum Kft. nevű cége szintén 8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy badacsonytomaji szálláshely fejlesztésre.

Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén megyei volt kormánymegbízott sem érezte illetlennek, hogy cége vissza nem térítendő állami támogatásra pályázzon egy tokaji szálláshelyének fejlesztésére. De az MSZP volt pénztárnokának és gazdasági háttéremberének (Puch László) cége is 315 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy balatoni panzióra. Ebben a cikkünkben pedig polgármesterekről írtunk, akik nem akartak kimaradni az ingyenpénzből.

Minden szabályos?

Mindezek még aprópénzek. A pályázatok legnagyobb nyertese Mészáros Lőrinc, aki az Opus Global Nyrt.-n keresztül a Hunguest Hotels vidéki szállodáit összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatja fel. Szintén szemmel látható támogatást kapott a Garancsi Istvánhoz, Csányi Sándor OTP-vezérhez és Hernádi Zsolt Mol-főnökhöz köthető CDHT Hotel Projekt Kft. a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésére, összesen 8 milliárd 632 millió forintot.

Nekik nem kell attól tartaniuk, hogy az ügyészség esetleg megvizsgálná, tényleg minden szabályosan történt-e a milliárdos állami támogatások odaítélése közben. Polt Péter legfőbb ügyész ugyanis egy ellenzéki érdeklődésre elmondta: nincs fellépési joga. Nem véletlenül érdeklődött az ellenzéki képviselő. Történt ugyanis, hogy még január 7-én az MTÜ bő két héttel a minimum 100 szobás vidéki hotelek felújítására kiírt pályázat megjelenését követően kénytelen volt felfüggeszteni a pályázatot, mivel kevésnek bizonyult a 20 milliárd forintos keretösszeg. Ugyanis legalább 40 milliárd forint közpénzt igényeltek a szállodások a kormánytól.

Ez gyorsan ment, hiszen csak 2019. december 20-tól lehetett pályázni, vagyis a karácsonyi és szilveszteri ünnepnapokat is számítva 18 nap alatt sikerült többszörösen kimeríteni a keretet. A szállodások gyorsaságából arra is lehetett következtetni, hogy már a fiókban voltak a kész pályázatok, csak az MTÜ felhívására vártak. Ilyen rövid idő alatt ugyanis elég nehéz a pályázathoz szükséges precíz üzleti tervet, piackutatást, és számos bürokratikus nyomtatványt elkészíteni és beadni.

Az is érdekes szála a Kisfaludy-pénzosztásnak, hogy a nyerteseknek attól sem kell különösebben tartaniuk, hogy valaki ellenőrizné, mire költötték a közpénzt. Guller Zoltán, MTÜ vezérigazgatója ugyanis elmondta, hogy csak szúrópróbaszerű ellenőrzést tartanak a megvalósítást követően. A legvonzóbb a konstrukcióban pedig az lehetett, hogy a nyerteseknek csak azt kellett vállalniuk, hogy legalább 3 évig kell csak szálláshelyként működniük. Utána lehet egyszerű otthon, közpénzből felturbózva.