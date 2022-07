Kiszivárgott egy titkosított adat, hogy mennyiért reklámozzák az augusztus 20-i tűzijátékot

A 23 darabból álló „portfólió” egyébként egy korábban megkötött 50 milliárd forintos keretmegállapodásnak köszönhető, melyet a Magyar Hang szúrt ki még májusban. A nem szokványos közbeszerzési keretmegállapodás megkötése nem kicsit előzte meg korát, annak fényében, hogy a kormány az Európai Unió felé tett engedményei között szerepel az is, hogy a nemzeti közbeszerzéseknél 15 százalék alá mérsékelik az egy ajánlattevős közbeszerzések arányát.

Már közel százezren írták alá a tüzijáték elleni petíciót. Fotó: Depositphotos Már közel százezren írták alá a tüzijáték elleni petíciót. Fotó: Depositphotos

A második negyedévi, rengeteg eseményt tehát összesen 39 370 007 106 forintért végezte el a Rogán Antal propagandaminiszter felügyelete alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH), amely tavaly december 8-án írta ki az óriáspályázatot, állami és kormányzati cégek, intézmények rendezvényeinek megszervezésére. A szerződések nem csak a várható programok lebonyolításáról szólnak, a cateringet, a személyvédelmet és a rendezvényeket beharangozó reklámkampányokat is a két győztesre bízták, akik egy éven keresztül szimultán több helyszínen is a hivatal rendezvényszervezői.

Kapcsolódó cikk Négy ponton engedünk Brüsszelnek Tényleg kész a megállapodásra a magyar kormány.

Az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében tételesen szerepelnek a második negyedévi események és az a szerződésekben szereplő árak. Ezek szerint így oszlanak meg a közel 40 milliárdra rúgó megbízások:

A Dunai Regatta és Sportfesztivál egyetemi evezős- és sárkányhajóverseny, valamint az azt kísérő sport-, zenei és kulturális fesztivál a Nemzeti Sportügynökség Zrt. részére - nettó 296 858 500 forint

a Nemzeti Sportügynökség Zrt. részére nettó 296 858 500 forint Komplex rendezvényszervezési feladatok ellátása a HIPA Nonprofit Zrt. részére - nettó 51 259 843 forint

nettó 51 259 843 forint A 2022. évi Női kézilabda BL rendezvényszervezési feladatainak ellátása - nettó 437 716 535 forint, kommunikációs feladatok elvégzése - nettó 48 820 000 forint

nettó 437 716 535 forint, - nettó 48 820 000 forint Rendezvényszervezési és kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. számára – nettó 48 820 000 forint

– nettó 48 820 000 forint Rendezvényszervezési és kommunikációs feladatok ellátása az IDEB 2022 nemzetközi kiállításhoz kapcsolódóan a Haditechnikai Kereskedelmi Ügynökség Kft. részére - nettó 48 793 000 forint

- nettó 48 793 000 forint Komplex rendezvényszervezési feladatok ellátása a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. részére - nettó 240 000 000 forint

Rendezvényszervezési feladatok ellátása az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartandó tűzijáték kapcsán a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. részére - nettó 10 400 000 000 forint. Mint ismeretes: múlt héten derült ki, hogy az augusztus 20-i, Európa legnagyobb tűzijátékának költségvetését 10 évre titkosították, de legalább azt megtudtuk, hogy a kommunikációra hány milliárd forint megy el. A kata-törvény megváltoztatása miatt sokan úgy vélekednek, hogy a tüzijátékra szánt összeget másra kéne fordítani, ezért petíció aláírásába fogtak.

Kapcsolódó cikk 2032-ben tudjuk meg, mennyibe fáj az idei augusztus 20-i tüzijáték és programfüzér Egyelőre titkolja a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy mennyi közpénzt terveznek elkölteni az államalapítási ünnepség programjaira és a tüzijátékra.

A „FILMIO szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. részére - nettó 90 000 000 forint

nettó 90 000 000 forint Komplex rendezvényszervezési feladatok ellátása a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére - nettó 316 000 000 forint

nettó 316 000 000 forint Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. részére - nettó 414 728 870 forint

nettó 414 728 870 forint Komplex kommunikációs feladatok a 2022. évi TeSzedd! akció kapcsán az ÉMI Nonprofit Kft számára - nettó 35 700 000 forint

- nettó 35 700 000 forint Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. részére - nettó 12 200 000 forint

nettó 12 200 000 forint Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. részére - nettó 30 000 000 forint

nettó 30 000 000 forint A 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság rendezvényszervezési és kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása - nettó 23 029 200 000 forint

- nettó 23 029 200 000 forint A FIAF kongresszus rendezvényszervezési feladatainak ellátása a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. részére - nettó 53 500 000 forint

- nettó 53 500 000 forint Rendezvényszervezési feladatok ellátása az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére - nettó 29 200 000 forint

nettó 29 200 000 forint Komplex rendezvényszervezési feladatok ellátása a Családbarát Magyar ország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számára - nettó 285 021 697 forint

nettó 285 021 697 forint Rendezvényszervezési és komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. számára - nettó 245 000 000 forint

nettó 245 000 000 forint Komplex rendezvényszervezési és kommunikációs feladatok ellátása az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. részére - nettó 186 459 055 forint

nettó 186 459 055 forint Kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. számára- nettó 190 000 000 forint

nettó 190 000 000 forint Komplex rendezvényszervezési és kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. számára - nettó 1 306 000 000 forint

nettó 1 306 000 000 forint Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Visegrádi Együttműködés 2022.évi rendezvényei kapcsán a Technológiai és Ipari Minisztérium részére - nettó 8 549 606 forint

nettó 8 549 606 forint A Volánbusz Zrt. 2022. évi eseményeihez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása - nettó 115 000 000 forint.

Az óriáspályázatra egyébként tavaly a két győztes – a Moonlight Event Kft. és a Visual Europe Zrt. – mellett a Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft. is jelentkezett. A Moonlight Event tulajdonosa a kormány kedvelt médiavállalkozója, Balásy Gyula, de a Visual Europe is az ő holdudvarába tartozik, hiszen a cég fő tulajdonosa a közismerten Balásy-tulajdon New Land Media Kft.

A Moonlight Event Kft. 2020-ban egyébként még 3,8 milliárdos árbevételt ért el, 2021-ben már 23,4 milliárdot, azaz meghatszorozta nettó forgalmát. Nyeresége 2020-ban még "csak" 407 millió forint, míg tavaly már 3 milliárd forintra rúgott, melyet osztalékként ki is fizettek. A Visual Europe Zrt. 1,1 milliárdról növelte meg 7,9 milliárdra a 2021-es árbevételét, bár nyeresége nem követte a tendenciát, némi csökkenéssel lett 286 millió forint. Ennek ellenére 612 millió forintotot a 2021. évi adózott eredmény terhére, 98,6 millió forintot az eredménytartalék terhére, a Visual Europe Zrt. közgyűlési jegyzőkönyv 3 leányvállalatok által jóváhagyott osztalékából további 227,1 milliót fizet ki osztalékként.

A Roxert vezető Rókusfalvy Pál (és testvére) azóta pedig a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztosi kinevezést kapott.