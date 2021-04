Kivár a magyar jegybank

Az elemzők egyértelműen a kamatok tartása mellett tették le előzetesen a voksukat, így nem okozott meglepetést, hogy 0,6 százalékon hagyta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa a keddi ülésén. A várakozások szerint csütörtöki döntéskor a kéthetes betétek 75 bázispontos kamatát sem fogják módosítani. A Monetáris Tanács mostani döntése során nem módosította a kamatfolyosót sem, az marad mínusz 0,05 és 1,85 százalék.

Noha a mostani döntés a várakozásoknak megfelelt, az inflációs folyamatok nem alakulnak kedvezően, sőt a következő hónapokban kifejezetten gyenge számok várhatóak. (Részletes elemzésünk itt olvasható). Nagy kérdés, hogy a prognózisok szerint 5 százalék feletti áprilisi és májusi számokra hogyan reagál majd az MNB. Igaz, a világ nagy jegybankjai is kivárnak egyelőre, és mindenhol a gazdaságösztönzés van a fókuszban, de ilyen mértékű pénzromlás a fejlett gazdaságokban nem jellemző.

A 3 órakor megjelenő közlemény, ha iránymutatást nem is, halvány jelzéseket már tartalmazhat a jegybank várható politikáját illetően. Az anyagból az is kiderül, hogy megemelik-e az állampapírvásárlások keretösszegét. A piac várakozása szerint már csak azért is lehet erre számítani, mert a korábban meghatározott 2000 milliárd forintos limitet erősen közelíti az MNB.