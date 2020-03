Zuhanás: csak az áfacsökkentés mentheti meg a magyar pálinkát?

Mintegy 60 százalékkal esett vissza tavaly a pálinka kereskedelmi forgalma a népegészségügyi termékadó (neta) bevezetésének hatására, az ágazat stabilitásának megőrzése érdekében a Magyar Pálinka Lovagrend a szakmai szervezetek támogatásának megszerzését követően szorgalmazná a Pénzügyminisztériumnál a pálinka általános forgalmi adójának (áfa) 27 százalékról 5 százalékra csökkentését.

Óriási visszaesés a pálinka-forgalomban



Barabás Attila, a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere, aki egyben a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója az MTI-vel közölte, hogy 2019-ben 1,12 millió liter 50 százalékos gyümölcspálinka fogyott, amely 2,24 millió darab 0,5 literes pálinkát jelent, míg 2018-ban 5,6 millió félliteres palackot tett ki a forgalom.

A forgalom visszaesésének hátterében a tavaly év elején a pálinkákra is kivetett neta áll, amely egy üveg 0,5 literes pálinka kereskedelmi árát 500-1000 forinttal is emelte. Erősítette a forgalom visszaesését az is, hogy a kereskedők az előző év decemberében jelentős készleteket tároltak be a még neta-mentes pálinkákból, és ez 2019-ben tovább csökkentette az áremelkedés miatt amúgy is csökkenő keresletet - fejtette ki.

Tavaly 560 ezer hektoliterfok (100 százalékos) palackos pálinkát állítottak elő, jelenleg az adóraktárakban 1,9 millió hektoliterfok található. A tavalyi termelés a forgalomba hozatalt 35 százalékkal haladta meg.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján tavaly a netából származó összes bevétel közel 50 milliárd forintot tett ki, ezen belül szeszesitalokból 10,6 milliárd forint, pálinkából 1,19 milliárd forint származott.

Az elmúlt években a netából származó költségvetési bevétel folyamatosan emelkedett:

A NETA-ból származó éves költségvetési bevétel. Forrás: MÁK, KSH, ábra: MNB A NETA-ból származó éves költségvetési bevétel. Forrás: MÁK, KSH, ábra: MNB

2020-ra egyébként a költségvetésről szóló törvény jelentős növekedéssel számol, a neta-soron 77,6 milliárd forint szerepel előíriányzatként.

Csak egy "hozzávalóval" lehetne spórolni: az áfával

Barabás Attila rámutatott, hogy míg más, neta alá tartozó termék - például energiaital - beltartalma alakítható úgy, hogy a gyártóra kevesebb neta háruljon, azonban a pálinkánál a szeszfok csökkentése nem alternatíva a neta mérséklésére.

Véleménye szerint az áfacsökkentés hatása azonnal érezhető lenne a forgalom növekedésében. Ezen túl kedvezően hatna a forgalomra a termék népszerűsítése az országba érkező turisták körében, alternatív felhasználási területeinek bővítése, továbbá átgondolt kiviteli stratégiát kellene kidolgozni a pálinka külpiaci elhelyezésére.

A Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere hozzátette: a pálinka 2022-ben lesz 700 éves, ezért szeretnék elérni, hogy azt az évet a pálinka évének nyilvánítsák, Pálinka 700 címmel.

Zugfőzők aranykora?

A neta bevezetése uniós kötelezettség volt - az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást helyezett kilátásba Magyarországgal szemben - ezért kellett a kormánynak "megszüntetnie a pálinka kedvező adózási megítélését". Korábbi összeállításunkban írtuk: a szakmai szervezetek arra panaszkodnak, hogy a "tönk szélére" kerültek a kereskedelmi pálinkafőzők, amibe az adón túl az is belejátszik, hogy "sok magánfőzde illegálisan hozza forgalomba a saját párlatait".