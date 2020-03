Koronavírus: bár elindult a kormány honlapja, a kórházakén alig van információ

Aktívvá vált a kormány koronavírusról szóló honlapja, amely gyönyörű nagy számokkal, ikonokkal, térképekkel ellátott munka, sőt, még külön Facebook oldalt is kapott: Ezzel együtt nagy valószínűséggel szinte mindenki a sajtóból tájékozódik/tájékozódott az egyre terjedő vírusról, ahol néha az álhírek között kell megtalálni a valódiakat, ezért talán a leghitelesebb az lenne, ha az egészségügyi intézmények honlapján is hozzájuthatnánk információkhoz a járvánnyal kapcsolatban. Igen sok kórház honlapjára rákattintottunk, s ezek után kijelenthető, hogy a magyar egészségügyi intézmények 90 százaléka semmilyen aktuális információt nem tett fel a koronavírus jelenlegi helyzetéről. A legtöbb kórház utolsó aktualitása az influenza miatti látogatási tilalom kihirdetése.

A leghitelesebb tájékoztatás a kórházak honlapja lenne. Fotó: depositphotos.com A leghitelesebb tájékoztatás a kórházak honlapja lenne. Fotó: depositphotos.com

Ezért inkább azokat emelnénk ki, amelyek a kórházi weblapok böngészésekor pozitív meglepetést okoztak. Tehát ha valamely kórházat kihagynánk a listából, az annak köszönhető, hogy szúrópróbaszerűen teszteltük az intézményeket.

A Győri Petz Aladár Kórház honlapján feltüntették a koronavírus miatt hívható ingyenes zöld számot.

Az Ajkai Magyar Imre Kórház február 28-i bejegyzése arról tájékoztatja honlapján a látogatóit, hogy az intézményben jelenleg nincs diagnosztizált koronavírusos beteg.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Klinikai Központja arról tájékoztatja az érintetteket internetes felületén, hogy a koronavírussal kapcsolatban intézkedéseket vezetett be az egyetem kínai hallgatóival kapcsolatban, de ez nem érinti a vírussal kapcsolatos általános teendőket.

A Dél-Pesti Centrumkórházban már hetekkel ezelőtt kialakítottak egy karantént a külföldről hazaérkező magyarok számára, ezért kiemelt szerepük tökéletesen egybevág aktualizált honlapjukkal, ahol megtalálhatók a koronavírusról szóló információk.

A Magyar Honvéd Kórház honlapján egyedülálló módon nem csak a legfrisseb statisztikákat találtuk meg (az elmúlt egy hétben hány embert látott el a sürgősségi osztály, hány műtét volt, hány baba jött a világra), hanem szó esik a koronavírusról is. Mint írják, a koronavírus járványügyi helyzetének monitorozását a kórház szakemberei folyamatosan végzik. Szintén folyamatos a járványügyi koordináció a Magyar Honvédségen belül és a társszervekkel egyaránt. Mindennek érdekében az intézmény egy katonai összekötő tisztet delegálta a Belügyminisztérium Központi Ügyeleti Szolgálatába.

A pálmát a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának honlapja viszi, ahol elérhető Dr. Kemenesi Gábor, a Klinika virológusával készült igen informatív interjú. A Virológia Pécs FB-oldalán egyébként folyamatosan interaktívan tájékoztat a vírussal kapcsolatban.

A magán egészségügyi intézmények közül a Duna Medical Centernél találtunk információt a vírussal kapcsolatban.

Kitekintettünk az országhatáron túlra, s megnéztük, hogy például Angliában, ahol tegnap 36-ra ugrott a fertőzöttek száma, mi fogadja az internetező látogatókat. A Barth Health oldalán, amely öt kórházat ölel fel, köztük a Londoni Királyi Kórházat, ez fogadja a betegeket és érdeklődőket:

Aggódik a koronavírus miatt? Ha nemrég tért vissza Vuhanból (Kína), Iránból vagy más olaszországi vagy koreai térségből, kérjen tanácsot! Ugyanitt rá lehet kattintani egy linkre, ami - valószínűleg a nagy érdeklődés miatt - épp lefagyott.

Európában a legnagyobb, 1600 fős fertőzöttséget mutató Olaszországból a milánói San Raffaele Kórház honlapján kevés információ van ugyan, de egy telefonszám igen, amit bármikor hívhatnak a látogatók, vagy a műtétre előjegyzett betegek.

Németországban péntek este 63 fertőzőttről tudtak a hatóságok. A Müncheni LMU Klinika honlapján is találtunk információkat a koronavírusról, ahol egy linkkel vezetik tovább az olvasót, s megadnak egy telefonszámot is, ha gyanús megbetegedésről van szó, valamint feltüntetik a bajorországi Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal telefonszámát is.

Romániában a napokban új fertőzöttet diagnosztizáltak egy temesvári férfi személyében, megnéztük, hogy a temesvári kórházak közül van-e olyan, amelyik honlapján is foglalkozik a járvánnyal. A Spitalul Clinic Judetean de Urgenta weblapján hosszú és szinte minden kérdést megválaszoló tájékoztatót találtunk, sőt közlik is, hogy a koronavírus járványra való tekintettel az összes osztályán megtiltja a látogatást bizonytalan időre.

Csehországban is van már két fertőzött beteg, a Nové Mesto-ban található Všeobecná Fakultní Nemocnice V Praze honlapján tájékoztató fogadja az embert, de a prágai Hospital Na Františku Prague is informálja a látogatókat a járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról.

Ausztriában ötre nőtt a fertőzöttek száma, a többi között például a Hospital Bludenz honlapja is foglalkozik a koronavírussal.