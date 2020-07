Koronavírus: biztató adatok jöttek Olaszországból

Alessio D'Amato, a főváros, Róma körüli Lazio régió egészségügyi tanácsosa a szájmaszk kötelező használatára szólított fel zárt térben, és az emberekkel teli szabadtéren is. Rómában szombat este és éjszaka lezárták a belváros összes látogatottabb, szórakozóhelyekkel teli terét a tömörülések megakadályozására. A tartományban tizenhét esetet szűrtek egy nap alatt. Lezártak egy tengerparti strandot, egy piacot és több római szórakozóhelyet is az óvintézkedések megsértése miatt. Alessio D'Amato arra figyelmeztetett, hogy ha nem viselik a maszkot az előírt helyeken, a tartomány a korlátozások újbóli bevezetésére kényszerülhet.

A gyógyultak száma megközelítette a 197 ezret. A gyógyultakat és halottakat is számolva, a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 244 434-et.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!