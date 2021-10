Koronavírus: ebben az észak-magyarországi városban visszatérnek a szigorhoz

Kazincbarcika vezetése úgy döntött, hogy tekintettel a járványhelyzetre, a romló adatokra, visszaállítják a fertőzés korábbi hullámaiban országosan bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések egy részét.

A Kolorline.hu oldalon olvasható tájékoztatás szerint október 25-től - vagyis holnaptól - ismét kötelező lesz a maszkviselés a városban

a Polgármesteri Hivatalban

a Barcika Holding cégcsoportnál

a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeiben

a Védőnői Szolgálatnál

a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ valamennyi intézményének dolgozói és látogatói számára

A rendelkezés alól felmentést kapnak a gyermekek, az óvodai és bölcsődei dolgozók, mert - mint írják - "a maszkviselés a kicsik beszédfejlődését hátráltatja".

Egyes intézményeknél szigorítanak a beléptetés szabályain. Az önkormányzati fenntartású KSZSZK I-es és II-es Számú Bölcsődében, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeiben, valamint a bentlakásos idősellátó intézményekbe történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, valamint a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Egy gyermeket egy hozzátartozó kísérhet be a bölcsődébe vagy óvodába, valamint távozáskor is csak egy személy kísérheti. A kísérőnek kötelező a maszkviselés - szerepel a hivatalos tájékoztatásban, ahol egyéb információkat is megosztanak a lakossággal.

A járványügyi intézkedések szigorítását várja a kormánytól Budapest vezetése, Karácsony Gergely főpolgármester szerint indokolt lenne visszaállítania maszkviselés kötelezővé tételét a tömegközlekedési eszközökön, zárt terekben. Erre eddig nem mutatott hajlandóságot a kormány, de Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ajánlaná a maszkviselést a fővárosiaknak.

Kazincbarcikán a járvány negyedik hullámában 58 fő fertőződött meg, négyen hunytak a vírus miatt, 78 helyi lakos pedig felépült a betegségből.