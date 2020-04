Koronavírus: eddig még sose történt ilyen Magyarországon

Napról napra a regisztrált fertőzöttek számát ismerhetjük meg, ám ez a csoport egyaránt tartalmazza a gyógyultakat és az elhunytakat is. Ezért velük korrigálva az esetszámot, kiderül, hogyan alakul az aktív betegek száma.

Az elmúlt 24 órában ugyanis most először csökkent az aktív fertőzöttek száma Magyarországon.

A legfrissebb adatok szerint a korábbiaknál kevesebb új fertőzött lett Magyarországon az elmúlt 24 órában, miközben folyamatosan emelkedik a gyógyultak száma is. Bár a nyers adatok is kedvezőek, a származtatott adatok olyanról árulkodnak, amire eddig még nem volt példa idehaza.

