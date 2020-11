Koronavírus: Folyamatosan csökken az új fertőződések száma Németországban

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ugyanakkor a vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egyre csak emelkedik. Keddről szerdára 305 esetet jegyeztek fel, ez minden korábbinál nagyobb szám. Így már tizenháromezernél is több - 13 119 - halálos áldozatot szedett a járvány. A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) keddi összesítése szerint egy nap alatt 81-gyel nőtt, 3517-re.

Az utóbbi 24 órában 17 561 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-COv-2). Ez csaknem ezer esettel kevesebb az RKI előző szerdai jelentésében szereplő 18 487-nél. Heti összevetésben kedden és hétfőn is csökkenést jegyeztek fel.

