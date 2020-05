Koronavírus: ilyen még sose történt Magyarországon a járvány alatt

Az elmúlt napok alacsony újonnan azonosított esetszámainak meglett a pozitív hozadéka is.

Mindezek alapján még azt is mondhatnánk: úgy tűnik, mintha tényleg tetőzött volna a járvány Magyarországon. Ám ez egyelőre inkább csak egy bizakodó kijelentés, mint megalapozott tény lenne. Ehhez szükséges lenne, hogy a következő napokban is hasonlóan alakuljanak a fő számok.

Az összes fertőzöttszám magába foglalja az elhunytakat és a gyógyultakat is, ez ebből fakadóan sosem fog csökkenő tendenciát mutatni. Ezért, hogy a valós betegszámot megkapjuk, érdemes a teljes létszámot csökkenteni a gyógyultak és az elhunytak számával, hogy információhoz jussunk az aktív betegekről. Ez pedig most kedvező irányba kezdett elmozdulni.

Az elmúlt néhány napban rég nem látott alacsony mértékben nőtt az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, miközben egyre több a gyógyult, igaz, a halálozások száma is emelkedett. A folyamatnak mindenesetre meglett a pozitív hozadéka, amire a járvány alatt még egyszer sem volt példa Magyarországon.

