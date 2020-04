Koronavírus: itt a bizonyíték, mennyire keveset tesztel Magyarország

A koronavírus-járványhoz való hozzáállással kapcsolatban a leggyakrabban megfogalmazott kritika, a tesztek rendkívül alacsony száma. Egy friss ábra megmutatja, mennyire kevés tesztet is végez Magyarország.

A kontinensről rajtunk és lengyeleken kívül még Görögország lóg ki a sorból, ahol ezer főre 3,4 elvégzett teszt jut. Bár a hellének még nálunk is kevesebb tesztet végeznek, ők a vírus február végi felbukkanását követően kijárási korlátozásokat és a közösségi távolságtartásra vonatkozó egyéb intézkedéseket vezettek be. A kijárási tilalmat megszegőknek súlyos bírságokkal kell számolniuk, mivel az otthonok elhagyása engedélyhez kötött. Ennek eredménye, hogy Görögországban 2235 fertőzött van, számuk egy hét alatt mindössze 90-nel emelkedett. Az elhunytak száma 113, ami 14-gyel magasabb az egy héttel korábbinál. Magyarországon ugyanezn idő alatt 526-tal nőtt a fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 90-nel.

Magyarország azonban nem követi ezt az utat, ennek köszönhető az, hogy a regisztrált fertőzöttek száma alacsonyan tartható, aminek eredménye a rendkívüli mértékben kimagasló halálozási arány is. Ez hétfő reggelre meghaladta a 10 százalékos is, vagyis ez azt jelenti, hogy minden 10. fertőzött életét veszti, miközben a környező országokban 2-4 százalék körül mozog ugyanez az arányszám.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!