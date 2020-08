Koronavírus: itthon is aggasztóan emelkedik az új megbetegedések száma

A kormány pénteken tárgyalja a további szükséges intézkedéseket. Igaz, a hírek szerint nem lehet teljes a létszám, hiszen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hatósági karantén alá került. Nem ő az egyetlen politikus, aki ilyen korálátozás alá került, hiszen Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára is karanténba került.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása, hívta fel a számok kapcsán a figyelmet az operatív törzs.

Érdemes kiemelni, hogy a mostani új esetek száma a járvány első hullámának legrosszabb időszakához közelít. Ez igaz, mind országos szinten, ahogy fent jeleztük, de igaz a fővárosra is. Budapesten 44 új eset regisztráltak, miközben szerdán is 35 beteget vettek nyilvántartásba. Ennél magasabb betegszám április 24-én volt, akkor 48 új beteget regisztráltak.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!